سفيرة لبنان لدى فنزويلا للـLBCI: لا إصابات أو وفيات في صفوف اللبنانيين حتى الساعة... وخط ساخن لمن يحتاج المساعدة

أكدت سفيرة لبنان لدى فنزويلا نسرين بو كرم أنه "حتى هذه اللحظة، لم تتبلغ السفارة بتسجيل أي إصابات أو وفيات في صفوف اللبنانيين جرّاء الزلزالين".



وقالت بو كرم للـLBCI: "تمّ الإبلاغ عن ثلاثة لبنانيين في عداد المفقودين، قبل أن يُعثر على اثنين منهم، فيما لا يزال الاتصال مفقوداً مع لبناني واحد يقطن في منطقة لاغوايرا المحاذية للمطار، والتي تعرّضت لأضرار كبيرة. وانقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت في المنطقة يصعّب عملية تحديد مكان وجوده".



ولفتت الى أن السفارة اللبنانية تتابع بشكل متواصل اللوائح التي تصدرها السلطات الفنزويلية للتحقق مما إذا كان هناك أي لبنانيين بين الضحايا أو المصابين، تمهيداً لإبلاغ عائلاتهم عند الضرورة.



واشارت الى أنه فور انتهاء الزلزال، باشرت السفارة التواصل مع مسؤولي الكنائس والجوامع اللبنانية والعربية، إلى جانب مسؤولين محليين يرتادهم أبناء الجالية اللبنانية، لتحديد أماكن وجودهم والاطمئنان إلى سلامتهم.



وقالت: "اللبنانيون الذين تعرّضت منازلهم أو الأبنية التي يقطنونها لأضرار نتيجة التصدعات، مُنعوا من العودة إليها، وانتقل عددٌ منهم إلى منازل أقارب ومعارف".



ودعت أبناء الجالية الذين يحتاجون إلى المساعدة أو لديهم معلومات عن مفقودين إلى التواصل مع السفارة اللبنانية عبر الخط الساخن على الرقم: ‪+58 422 2477777

