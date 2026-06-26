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شركة الترابة الوطنية: باشرنا بالتحضيرات الفنية واللوجستية اللازمة لاستئناف عمليات الإنتاج

أخبار لبنان
2026-06-26 | 12:08
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شركة الترابة الوطنية: باشرنا بالتحضيرات الفنية واللوجستية اللازمة لاستئناف عمليات الإنتاج
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شركة الترابة الوطنية: باشرنا بالتحضيرات الفنية واللوجستية اللازمة لاستئناف عمليات الإنتاج

أعلنت "شركة الترابة الوطنية ش.م.ل."، في بيان، أنه "صدر عن محافظ الشمال الترخيص لاستثمار مقلعيّ الشركة بناءً على قرار مجلس الوزراء وموافقة المجلس الوطني للمقالع، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم ٨٨٠٣/٢٠٠٢ وكافة تعديلاته. وبناءً على ما تقدم، باشرت الشركة اتخاذ الإجراءات والتحضيرات الفنية واللوجستية اللازمة لاستئناف عمليات الإنتاج في أسرع وقت ممكن، بما يضمن إعادة تزويد السوق المحلي بمادة الترابة وتلبية احتياجاته ضمن أفضل المعايير المعتمدة".

وأكدت الشركة أن موظفيها وعمالها "عادوا إلى وظائفهم وأعمالهم، وفاءً بالالتزامات التي سبق أن أعلنتها تجاههم، وانطلاقاً من حرصها الدائم على المحافظة على استمرارية العمل وحماية حقوق العاملين لديها".

كما أكدت "أهمية التعاون وبناء الثقة مع المجتمع المحلي ومؤسسات المجتمع المدني، والعمل على تطوير هذه العلاقة وتعزيزها من خلال الحوار المستمر والمبادرات التي تخدم التنمية المستدامة، بما يحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف".

وشكرت السلطات المختصة وكل الجهات التي ساهمت في إنجاز هذا الملف، ومؤكدة التزامها "الكامل" بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، واستمرارها في أداء دورها في "دعم الصناعة والاقتصاد والتنمية المستدامة". 

أخبار لبنان

شركة الترابة الوطنية

الإنتاج

الترابة

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