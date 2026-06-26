حزب الله: ننفي نفيا قاطعًا ما نشرته جهات رسميّة تتبع لجيش العدو حول سيطرته على تلّة علي الطاهر

صدر عن حزب الله ما يلي:"ننفي نفيًا قاطعًا ما نشرته جهات رسميّة تتبع لجيش العدو الإسرائيلي حول سيطرته على تلّة علي الطاهر عند الأطراف الشرقيّة لمدينة النبطية، ونؤكّد أنّ التلّة خالية من أيّ وجود لقوّات الاحتلال، وأنّها لا تزال مزروعة بمجاهدي المقاومة الذي يبسطون سيطرتهم عليها، وهم في جهوزيّة كاملة للتصدّي لأيّ محاولة تقدّم أو توغّل تنفّذها قوّات العدو".