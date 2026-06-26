روبيو: حكومتا إسرائيل ولبنان اتخذتا قرارا جريئا بالموافقة على إطار يضع مسارا واقعيا للخروج من دوامة الصراع المستمر

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن التوقيع اليوم على الإطار الثلاثي بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة يمثل محطة بارزة جديدة في جهود الرئيس دونالد ترامب لإرساء سلام واستقرار دائمين في المنطقة.



وقال: "يعد كل من إسرائيل ولبنان وريثين لحضارتين عريقتين تعودان إلى زمن الكتاب المقدس. ويتميز البلدان بشعبين من أكثر شعوب العالم ريادة في الأعمال، كما يتقاسمان بعضًا من أجمل السواحل على وجه الأرض. إلا أنهما، وعلى مدى عقود، انجرا إلى حروب بفعل ميليشيات وتنظيمات إرهابية ووكلاء عملوا على تقويض سيادة لبنان، وشن هجمات عبثية على إسرائيل، وتصدير الفوضى إلى مختلف أنحاء الشرق الأوسط".



وأضاف: "لقد جرّ حزب الله، أخطر وكلاء إيران، لبنان مرارًا إلى حروب مدمرة خلافًا لإرادة حكومته وشعبه، وكان آخرها في شهر آذار الماضي. كما أقام بنية تحتية عسكرية واسعة داخل لبنان، وأطلق عشرات الآلاف من الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه المدن الإسرائيلية، ولعب دورًا رئيسيًا في الدمار الذي شهدته سوريا. كذلك يخطط حزب الله لتنفيذ هجمات ضد الأمريكيين، ويدعم شبكات الاتجار بالمخدرات التي تغذي أعمال العنف في نصف الكرة الغربي وداخل الولايات المتحدة، ويشكل تهديدًا مباشرًا للمواطنين الأمريكيين ولمصالح الولايات المتحدة حول العالم".



وأشار الى أن حكومتي إسرائيل ولبنان اتخذتا اليوم قرارًا جريئًا بالموافقة على إطار يضع مسارًا واقعيًا للخروج من دوامة الصراع المستمر.



وأوضح أن "هذا الاتفاق يؤسس لعملية واضحة ومنظمة تهدف إلى استعادة سيادة لبنان، ونزع سلاح حزب الله، وتفكيك بنيته التحتية "الإرهابية"، بما يتيح لإسرائيل العودة إلى حدودها بمجرد إزالة هذا التهديد الذي يستهدف مواطنيها. كما ينشئ الاتفاق مجموعة التنسيق العسكري الثلاثية الخاصة بلبنان (MCG4L)، برعاية وتيسير من الولايات المتحدة، بما يسمح للطرفين بتنفيذ هذا الإطار".



وقال: "بالنسبة إلى لبنان، يوفر هذا الإطار مسارًا حقيقيًا للخروج من أزمة طال أمدها، فيما يتيح لإسرائيل مسارًا يمكن التحقق منه لإزالة التهديد المستمر على حدودها الشمالية".



وأضاف: "تشيد الولايات المتحدة بالشجاعة التي أبدتها الحكومتان صاحبتا السيادة في اتخاذ هذه الخطوة الهادفة إلى كسر دائرة العنف بصورة نهائية. كما ستواصل الولايات المتحدة انخراطها الكامل، وستخصص موارد كبيرة لدعم تنفيذ هذا الإطار، بما في ذلك تقديم مساعدات إنسانية فورية بقيمة 100 مليون دولار بالتنسيق مع الأمم المتحدة".



وتابع روبيو: "تؤكد الولايات المتحدة أيضًا التزامها بمواصلة تعزيز قدرات الجيش اللبناني وتمكينه من بسط سيادة الدولة بصورة أكثر فاعلية على كامل الأراضي اللبنانية. وتحقيقًا لهذه الغاية، فإن وزارة الحرب مستعدة لتعويض الجيش اللبناني بأكثر من 30 مليون دولار، استنادًا إلى الصلاحيات والاعتمادات المالية القائمة، دعمًا لرؤية الرئيس الرامية إلى تحقيق سلام دائم في لبنان. وتعتزم الولايات المتحدة العمل بشكل وثيق مع شركائها الإقليميين لتنفيذ هذا الإطار، والمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقًا وأمنًا لإسرائيل ولبنان، ولمنطقة الشرق الأوسط بأسرها".