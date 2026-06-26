مخزومي: الاتفاق الذي أُعلن عنه في واشنطن يشكل نقطة تحوّل تاريخية وفرصة قد لا تتكرر أمام لبنان

إن الاتفاق الذي أُعلن عنه اليوم في واشنطن يشكل نقطة تحوّل تاريخية وفرصة قد لا تتكرر أمام لبنان لاستعادة سيادته الكاملة، واستعادة قراره الوطني، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار والسلام.



وندعم بكل وضوح هذا المسار الذي تقوده الدولة اللبنانية برئاسة فخامة رئيس الجمهورية والحكومة،… — Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) June 26, 2026

كتب النائب فؤاد مخزومي عبر حسابه على منصة "إكس": إن الاتفاق الذي أُعلن عنه اليوم في واشنطن يشكل نقطة تحوّل تاريخية وفرصة قد لا تتكرر أمام لبنان لاستعادة سيادته الكاملة، واستعادة قراره الوطني، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار والسلام. وندعم بكل وضوح هذا المسار الذي تقوده الدولة اللبنانية برئاسة رئيس الجمهورية والحكومة، باعتباره الخيار الوطني الجدي والوحيد القادر على إنهاء عقود من الصراع، ومعالجة التحديات العالقة بين لبنان وإسرائيل".وأضاف: "لا يمكن لهذا المسار أن ينجح إلا بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء وجود سلاح حزب الله خارج الشرعية، ونشر الجيش اللبناني في الجنوب لتولي المسؤولية الأمنية الكاملة، تمهيدًا لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. وفي المقابل، يبقى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كل الأراضي اللبنانية المحتلة ركنًا لا يتجزأ من أي اتفاق عادل ودائم يحقق الأمن والسلام للطرفين".وتابع: "اليوم لا تبدأ مجرد مفاوضات جديدة، بل يبدأ مسار استعادة الدولة اللبنانية… دولة واحدة، جيش واحد، سلاح شرعي واحد، وسيادة كاملة وسلام دائم".