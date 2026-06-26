مخزومي: الاتفاق الذي أُعلن عنه في واشنطن يشكل نقطة تحوّل تاريخية وفرصة قد لا تتكرر أمام لبنان

إن الاتفاق الذي أُعلن عنه اليوم في واشنطن يشكل نقطة تحوّل تاريخية وفرصة قد لا تتكرر أمام لبنان لاستعادة سيادته الكاملة، واستعادة قراره الوطني، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار والسلام.
وندعم بكل وضوح هذا المسار الذي تقوده الدولة اللبنانية برئاسة فخامة رئيس الجمهورية والحكومة،…
— Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) June 26, 2026
إن الاتفاق الذي أُعلن عنه اليوم في واشنطن يشكل نقطة تحوّل تاريخية وفرصة قد لا تتكرر أمام لبنان لاستعادة سيادته الكاملة، واستعادة قراره الوطني، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار والسلام.
وندعم بكل وضوح هذا المسار الذي تقوده الدولة اللبنانية برئاسة فخامة رئيس الجمهورية والحكومة،…