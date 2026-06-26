رجي يتلقى اتصالا من نظيره البحريني مهنئاً باتفاق الإطار

أعلن وزير الخارجة والمغتربين يوسف رجي أنه تلقى اتصالا من وزير خارجية مملكة البحرين.



وكتب رجي على منصة "اكس": "تلقّيتُ اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية مملكة البحرين، الشيخ عبد اللطيف بن راشد الزياني، الذي هنأني باتفاق الإطار المبرم بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، معرباً عن أمله في أن يشكل هذا الاتفاق ركيزة للاستقرار الذي ينشده الشعب اللبناني، وأن يعيد إلى الدولة سيادتها الكاملة على أراضيها. وقد أعربتُ للوزير الزياني عن خالص شكري وتقديري على هذه التمنيات الكريمة، وعلى الوقوف البحريني الثابت إلى جانب لبنان في كل الظروف".