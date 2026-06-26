رجي يتلقى اتصالا من نظيره البحريني مهنئاً باتفاق الإطار

تلقّيتُ اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية مملكة البحرين، الشيخ عبد اللطيف بن راشد الزياني، الذي هنأني باتفاق الإطار المبرم بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، معرباً عن أمله في أن يشكل هذا الاتفاق ركيزة للاستقرار الذي ينشده الشعب اللبناني، وأن يعيد إلى الدولة سيادتها الكاملة على…
— Youssef Raggi (@YoussefRaggi) June 26, 2026
تلقّيتُ اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية مملكة البحرين، الشيخ عبد اللطيف بن راشد الزياني، الذي هنأني باتفاق الإطار المبرم بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، معرباً عن أمله في أن يشكل هذا الاتفاق ركيزة للاستقرار الذي ينشده الشعب اللبناني، وأن يعيد إلى الدولة سيادتها الكاملة على…