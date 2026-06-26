وزير الصناعة جو عيسى الخوري لـ #جدل: حزب الله مأزوم عسكريا ودستوريا وجغرافيا واقليميا واذا كان غير مستعد للعيش مع بقية اللبنانيين بتركيبة مختلفة فالنذهب الى الطلاق معه#LBCINews pic.twitter.com/e4c2BqyKhq
— LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) June 26, 2026
وزير الصناعة جو عيسى الخوري لـ #جدل: حزب الله مأزوم عسكريا ودستوريا وجغرافيا واقليميا واذا كان غير مستعد للعيش مع بقية اللبنانيين بتركيبة مختلفة فالنذهب الى الطلاق معه#LBCINews pic.twitter.com/e4c2BqyKhq
هذا ما قاله وزير الصناعة لـ"جدل" عن الرسوم الجديدة على السلع المستوردة#LBCINews pic.twitter.com/wL9aRbRoMz
— LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) June 26, 2026
هذا ما قاله وزير الصناعة لـ"جدل" عن الرسوم الجديدة على السلع المستوردة#LBCINews pic.twitter.com/wL9aRbRoMz