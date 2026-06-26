وزير الصناعة لـ"جدل": حزب الله مأزوم... وهذا ما قاله عن الرسوم الجديدة على السلع المستوردة

رأى وزير الصناعة جو عيسى الخوري أن حزب الله مأزوم عسكريا ودستوريا وجغرافيا وإقليميا.



وقال في حديث لبرامج "جدل" عبر الـLBCI: "مع كل القرارات التي اتخذتها الحكومة كنت انتظر من وزراء حزب الله الانسحاب والاستقالة من الحكومة".



وأضاف: "نحن نميّز بين حزب الله وحركة أمل فحزب الله للإسف "إيراني" أما حركة أمل فـ"لبنانية" وحزب الله أثبت أن تبعيته هي لإيران بكل شيء يقوم به".

وزير الصناعة جو عيسى الخوري لـ #جدل: حزب الله مأزوم عسكريا ودستوريا وجغرافيا واقليميا واذا كان غير مستعد للعيش مع بقية اللبنانيين بتركيبة مختلفة فالنذهب الى الطلاق معه#LBCINews pic.twitter.com/e4c2BqyKhq — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) June 26, 2026 وأشار وزير الصناعة الى أن هناك نقاشا داخل القوات اللبنانية على تعديلات بالطائف ولامركزية وفيدرالية، لافتا الى أنه ليس مشاركا في النقاش. وأشار وزير الصناعة الى أن هناك نقاشا داخل القوات اللبنانية على تعديلات بالطائف ولامركزية وفيدرالية، لافتا الى أنه ليس مشاركا في النقاش.

وتحّدث وزير الصناعة جو عيسى الخوري عن الرسوم الجديدة على السلع المستوردة، قائلا: "الصناعيون والتجار سيقدمون طعنا بهذا الموضوع".