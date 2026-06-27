مخزومي: للمرة الأولى يوقّع لبنان وإسرائيل إطارًا ثلاثيًا رسميًا برعاية ومشاركة الولايات المتحدة الأميركية

كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة "إكس": "للمرة الأولى في تاريخ لبنان، يوقّع لبنان وإسرائيل إطارًا ثلاثيًا رسميًا برعاية ومشاركة الولايات المتحدة الأميركية. إنها محطة تاريخية وخطوة حاسمة نحو تحقيق سلامٍ عادلٍ ومستدام مع إسرائيل، ومعالجة القضايا العالقة عبر الدبلوماسية، وترسيخ سلطة الدولة اللبنانية، وحصرية السلاح بيدها، وإنهاء سلاح حزب الله وسائر الميليشيات، بما يهيئ الظروف اللازمة للأمن والاستقرار والازدهار. ونرحّب بالدور الذي تضطلع به الولايات المتحدة الأميركية بصفتها شريكًا استراتيجيًا موثوقًا وضامنًا لهذا الإطار. فمشاركتها المباشرة توفّر الثقة والضمانات الدولية اللازمة لإنجاح هذا المسار، وترسيخ السلام، وتعزيز سيادة لبنان وأمنه واستقراره، وفتح آفاقٍ جديدة للتنمية والازدهار".