وصول وزير المالية الى صور

وصل وزير المالية ياسين جابر إلى مدينة صور، والتقى نواب المنطقة علي خريس، عناية عز الدين وحسين جشي يرافقه رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، في لقاء في مقر البلدية، في حضور قائمقام صور محمد جفال، رئيس البلدية حسن دبوق ونائبه علوان شرف الدين والمدير العام للريجي ناصيف سقلاوي.



وتم البحث خلال الزيارة حول عملية الإعمار وتقديم المسااعدات للمتضررين والنازحين.