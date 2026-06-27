وزير خارجية الامارات رحب في اتصال هاتفي مع الرئيس سلام بتوقيع الاتفاقية

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء الاماراتي وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام، العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة.



ووفق صحيفة "البيان" الاماراتية، فقد ناقش الجانبان مجمل التطورات الإقليمية الراهنة، والأوضاع في لبنان، خاصة في أعقاب الإعلان عن توقيع اتفاق إطاري برعاية ودعم الولايات المتحدة الأميركية بين الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية.



ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بتوقيع هذا الاتفاق، مشيداً بجهود الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية التي أثمرت التوصل إليه، ومثمناً الدور الذي اضطلعت به الولايات المتحدة الأميركية في رعاية ودعم هذا الاتفاق، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.



كما أكد دعم دولة الإمارات الكامل لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار المستدام في الجمهورية اللبنانية الشقيقة. وشدد على دعم دولة الإمارات الكامل لوحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه، وكل ما يحقق الازدهار والرخاء لشعبه الشقيق.