الإمارات تؤكد دعمها للبنان خلال اتصال بين الشيخ محمد بن زايد والرئيس جوزاف عون

تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالاً هاتفياً قبل ظهر اليوم من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وعرض معه الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة في ضوء التطورات الأخيرة ولاسيما منها اتفاق الاطار بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة الاميركية الذي اعلن مساء في واشنطن.



وخلال الاتصال، اكد الشيخ محمد بن زايد وقوف دولة الإمارات العربية الى جانب لبنان ودعمها للمواقف التي يتخذها الرئيس عون والحكومة، كما اكد استعداد بلاده لمساعدة لبنان في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما يمكن لبنان من تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها.



وشكر الرئيس عون الشيخ محمد بن زايد على دعمه مقدرا ما تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه لبنان وشعبه في المجالات كافة متمنيا لها دوام الاستقرار والمنعة والتقدم.