رعد ندّد ببيان الإطار الثلاثيّ: خضوع السلطة اللبنانية بالكامل لمنطق الوصاية الأميركية

رأى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أنّ نص البيان الصادر عن الإطار الثلاثيّ اعتمد تزوير الوقائع والمفاهيم، خصوصًا إزاء "المقاومة الشرعية وحقها ودورها الوطنيّ"، وإزاء من يمثّل التهديد الفعليّ والقانونيّ للسيادة اللبنانية.



وقال: "فتعمّد نص البيان قلب الحقائق، وتبنّي وارتكاب المحرّمات والموبقات عن سابق قصدٍ وتصميم".



وأضاف: "عبّر البيان عن خضوع السلطة اللبنانية بالكامل لمنطق الوصاية الأميركية، وعن تواطئها مع العدو الصهيونيّ ضد شعبها الأصيل المتمسك بأرضه، والرافض للاحتلال الإسرائيليّ، والمضحي، والصامد، والعصيّ على الإذعان والاستسلام".



واعتبر رعد أنّ موقف السلطة اللبنانية المعبَّر عنه في البيان هو موقف يتجاوز الخزي والعار والخِسَّة، إلى التفريط بسيادة لبنان وبحقوق ومصالح اللبنانيين، وبكراماتهم وآمالهم، وإلى الاستخفاف بهم، والتدليس عليهم، وتزوير إرادتهم الوطنية الحرة والشريفة.



كما اعتبر أنّه يتيح لأميركا التنصّل من التزامها الصريح مع إيران بمسؤوليتها عن الضغط على إسرائيل كي تنسحب نهائيًا من لبنان، وتحترم سيادته ووحدة أراضيه.



وندّد بالبيان، واصفًا إيّاه بالمشؤوم.