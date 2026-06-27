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وزير الطاقة والمياه: الدولة وحدها من يفاوض باسم لبنان

أخبار لبنان
2026-06-27 | 09:50
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وزير الطاقة والمياه: الدولة وحدها من يفاوض باسم لبنان
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وزير الطاقة والمياه: الدولة وحدها من يفاوض باسم لبنان

استهل وزير الطاقة والمياه جو الصدي جولته في قضاء جزين في زيارة معمل بولس أرقش لإنتاج الطاقة الكهرومائية في قتالة التابع للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني.

وقُدّم عرض تقنيّ تناول مشروع الطاقة المتجددة المموّل من البنك الدوليّ، وأهمية مكوّناته في تحديث وتأهيل معامل الإنتاج الكهرومائيّ التابعة للمصلحة، كما جرى استعراض الأعمال المقررة ضمن المشروع والنتائج المتوقعة على مستوى رفع كفاءة الإنتاج وتحسين الاعتمادية التشغيلية.

وتناول العرض أيضًا، أهمية مشروع تجديد خلايا محطة الأوليّ، وزيادة عدد مخارجها من ثلاثة إلى ستة مخارج، وهو المشروع الذي تتولى مؤسسة كهرباء لبنان تنفيذه، لما له من دور في توسيع نطاق الاستفادة من الطاقة الكهرومائية وتأمين التغذية الكهربائية لعدد إضافي من بلدات قضاء جزين.

كما اطّلع الوزير على الخطط الموضوعة لتطوير مشروع ري جزين، ودوره في تعزيز الأمن المائي ودعم القطاع الزراعي في المنطقة.


وأشار الصدي إلى أنّ المرحلة الأولى من المشروع الممول بقرض من البنك الدولي والذي يشمل اعادة تأهيل هذا المعمل، انطلقت مع مناقصة لتحضير دفتر الشروط.

وأكد أنّ كل الدعم لرئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء في سيرهما بمسار المفاوضات المباشرة في واشنطن ولما تم التوصل اليه في الجولة الخامسة من اتفاق الإطار. فالدولة وحدها من يفاوض باسم لبنان وشعبه.  كل من هو موجود على الأراضي اللبنانية مجبر حكماً الالتزام بقرارات الدولة.

وفي كلمة للحاضرين، أكّد الدكتور سامي علوية أنّ هذه الزيارة تعكس الاهتمام الرسمي بقطاع الطاقة المتجددة وبالمعامل الكهرومائية التابعة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني. وأشار إلى أنها تُعدّ الأولى لوزير طاقة إلى معمل بولس أرقش منذ العام 2010.

واعتبر أنّها تشكّل محطة مهمة في دعم هذا المرفق الحيويّ.

وأثنى علوية على الجهود التي يبذلها الوزير في تفعيل تنفيذ قرض البنك الدولي للطاقة المتجددة، ولا سيما في تسريع تنفيذ المكونات العائدة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، بما يساهم في تطوير البنية التحتية للإنتاج الكهرومائي وتعزيز مساهمة الطاقة المتجددة في منظومة الكهرباء الوطنية.

أمّا النائب غادة ايوب فرأت انه في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان نتيجة الحرب وتداعياتها، تكتسب عودة الدولة إلى القيام بدورها الإنمائيّ أهمية مضاعفة. 

وقالت: "من هنا، أرحب بزيارة معالي وزير الطاقة إلى منطقة جزين، التي عانت على مدى سنوات طويلة من الإهمال، ولا سيما في قطاعي الكهرباء والمياه".

وأوضحت أنّ مشروع توسيع وتأهيل معمل الأولي لا يقتصر على تطوير منشأة تقنية، بل يشكل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل المنطقة، إذ سيساهم في تعزيز قدرة الشبكة الكهربائية وتأمين التغذية لبلدات إضافية في قضاء جزين، بما ينعكس مباشرة على حياة المواطنين ويؤسس لتنمية طال انتظارها".

كذلك، شكر النائب اسمر الوزير الصدي على زيارته منطقة جزين للاستماع الى هموم وحاجات أهلها، مضيفا: "منطقتنا لديها نموذج بما يتعلق بالطاقة الكهرومائية والوزير الصدي رغم التغير المناخي الا انه مهتم بالطاقة النظيفة ويضع الجهد مع مؤسسة الكهرباء والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني للإستفادة اكثر من المعامل الكهرومائية وتوسيعها إن أمكن كي تطال جزين، بوابة الجنوب، كل الجنوب المدمر والحزين ويعود الى كنف الدولة. فتعود وزارة الطاقة لتقوم بمهامها بعدما كان هناك "ناس بسمن وناس بزيت"، فيعيش الناس بكرامتهم وتؤمن لهم حقوقهم من الماء والكهرباء".

وانتقل الصدي والوفد المرافق الى كرخا حيث زار مزار مار يوحنا المعمدان وكان في إستقباله مطران صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك ايلي حداد، رئيس بلدية كرخا جان نخلة والمختار انور نصورة وكاهن البلدة وليد الديك وحشد من الاهالي. بعد جولة في المكان، كان لقاء مع عدد من رؤساء بلديات ومخاتير  القرى المجاورة. وفي الختام، قدمت هدية تذكارية للصدي.

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