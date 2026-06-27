وزير الداخلية في زيارة إلى الكويت... سلسلة لقاءات لتعزيز التعاون

وصل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، إلى الكويت، في زيارة رسمية تلبية لدعوة من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، الذي كان في استقباله لدى وصوله إلى مطار الكويت الدوليّ، بحضور سفير لبنان في الكويت غادي الخوري ونائب رئيس البعثة القنصل ميا العضم.



وأكد الحجار لدى وصوله عمق العلاقة التي تربط لبنان بالكويت.



وشدّد على أنّ لبنان كان ولا يزال في صلب الحضن العربيّ، ويقف دائمًا إلى جانب أشقائه العرب الذين لم يبخلوا يوما في دعمه ومساندته في مختلف الظروف، ومعربا عن حرصه على تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات.



ويرافق الوزير الحجار في زيارته المدير العام لقوى الأمن الداخليّ اللواء رائد عبدالله، المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، والمديرة العامة للأحوال الشخصية بالتكليف رودينا مرعب.



وسيعقد الوزير الحجار سلسلة لقاءات مع المسؤولين الكويتيين للبحث في سبل تعزيز التعاون بين البلدين، كما سيطلق من مقر السفارة اللبنانية في الكويت خدمة البصمة البيومترية للمرة الأولى خارج لبنان لإصدار جوازات السفر البيومترية.