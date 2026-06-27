الأمين العام لمجلس التعاون رحّب بمضامين الاتفاق الاطاريّ والجهود اللبنانية والأميركية

رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بمضامين الاتفاق الاطاري والجهود اللبنانية والأمريكية الرامية لاستعادة لبنان لسيادته وانسحاب إسرائيل من أراضيه.



وأكد دعم مجلس التعاون لجمهورية لبنان في استعادة كامل حقوقها وبسط سيادتها على كامل أراضيها، بما يسهم في حصر قرار السلم والحرب بيد مؤسسات الدولة الشرعية، ويمكن الشعب اللبناني الشقيق من العيش في أمن واستقرار وازدهار.



وأشار الأمين العام، إلى أنّ دول المجلس تدعم لغة الحوار والطرق السلمية والدبلوماسية لحل كافة النزاعات.



وأشاد بدور الولايات المتحدة الأميركية في مسار هذا الاتفاق الاطاري والمفاوضات والاتفاقات الذي ترعاها.