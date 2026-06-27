رئيس الوزراء الإسرائيليّ: الاتفاق مع لبنان أنجز بفضل الضربات "الموجعة"

شدد رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو على "حرية حركة الجيش الإسرائيليّ" لصد أي "تهديد" في لبنان.



وأكّد السيطرة على منطقة الشقيف في جنوب لبنان والبقاء فيها.



ولفت إلى أنّ الولايات المتحدة ولبنان وافقا على بقاء القوات الإسرائيلية في المنطقة الأمنية جنوبي لبنان.



وقال نتنياهو: "دمرنا نحو 90% من مخزون حزب الله الصاروخيّ".



وأضاف: "نعمل على تدمير البنى التحتية لحزب الله في جنوب لبنان ولدينا عمل كثير لم ننجزه بعد".



واعتبر أنّ الاتفاق مع لبنان أنجز بفضل الضربات "الموجعة" التي وجهها لحزب الله.



ولفت إلى أنّ المهمة لم تنته بعد "ولا تزال هناك مشاكل على رأسها المسيرات المفخخة".



وقال نتنياهو: "هناك اتفاقيات أخرى قريبة سننجزها ضمن ما وعدت به في شأن تغيير وجه المنطقة".



وشكر حكومة لبنان على ما وصفه بشجاعة.



وشدد على أنّ الاتفاق مع لبنان بمقدوره أن يتحول إلى اتفاق سلام.