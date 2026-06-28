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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده في معارك في جنوب لبنان
أخبار لبنان
2026-06-28 | 06:10
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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده في معارك في جنوب لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده في معارك في جنوب لبنان، وذلك بعد يومين من التوصل إلى اتفاق إطاري مع لبنان برعاية أميركية.
وقال الجيش في بيان إن الجندي "ديفيد هازوت (21 عاما)... سقط في معركة في جنوب لبنان"، مشيرا إلى أنه قائد فصيل.
وبذلك، يرتفع عدد الجنود الذي قتلوا في جنوب لبنان إلى 38، ومتعاقد مدني، منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحزب الله في الثاني من آذار.
أخبار لبنان
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