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اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري ونظيره القطري... وتأكيد ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان ووقف الاعتداءات
أخبار دولية
2026-06-28 | 06:23
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اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري ونظيره القطري... وتأكيد ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان ووقف الاعتداءات
رحّبت مصر وقطر بالاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، مؤكدتين ضرورة البناء عليه لضمان التنفيذ الكامل لبنوده بما يعزز أمن لبنان واستقراره وسيادته، ويدعم مؤسساته الوطنية.
وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحثا خلاله أيضاً مستجدات المفاوضات الأميركية الإيرانية.
وشدد الوزيران على أهمية مواصلة المسار التفاوضي بعد مذكرة التفاهم، بما يساهم في خفض التصعيد وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. كما أكدا ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان ووقف الاعتداءات الإسرائيلية.
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مصر
قطر
الاتفاق الإطاري
لبنان
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