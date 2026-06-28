تدابير سير على خطّ حالات نهر إبراهيم بين 29-6-2026 و1-7-2026 بسبب زرع مسامير عاكسة للإنارة

ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بزرع مسامير عاكسة للإنارة على الأوتوستراد الدوليّ، بين حالات ونهر إبراهيم، على الشكل التالي:



بين الساعة 22.00 من تاريخ 29-6-2026 والساعة 5.00 فجرًا من تاريخ 30-6-2026 على الأوتوستراد الغربي من حالات حتّى نهر إبراهيم.



بين الساعة 22.00 من تاريخ 30-6-2026 والساعة 5.00 فجرًا من تاريخ 1-7-2026 على الأوتوستراد الشرقي من نهر إبراهيم حتّى حالات.



ويرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام.