بقائي: لضرورة تنفيذ الالتزام الوارد في البند الأول من مذكرة التفاهم بشأن إنهاء الحرب في لبنان

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، ردًا على سؤال صحفي بشأن الاتفاق الموقّع بين إسرائيل ولبنان بوساطة أميركية في واشنطن، وآخر مستجدات تنفيذ البند الأول من مذكرة التفاهم الإيرانية – الأميركية المتعلقة بإنهاء الحرب في لبنان، أن إيراني تؤكد، انطلاقًا من سياستها المبدئية المستندة إلى ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأساسية للقانون الدولي، ضرورة صون سيادة لبنان ووحدة أراضيه، وضمان كرامة وأمن جميع اللبنانيين، معتبرةً ذلك شرطًا أساسيًا لنجاح أي تفاهم يهدف إلى إنهاء الحرب والاحتلال الإسرائيلي.



وقال بقائي إن إيران كانت قد أدرجت، سواء في تفاهم وقف إطلاق النار بتاريخ 8 نيسان، أو في مذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب الموقعة في 18 حزيران 2026، بندًا ينص على إنهاء الحرب والعمليات العسكرية الإسرائيلية ضد لبنان بالتوازي مع إنهاء الحرب ضد إيران، مؤكدة أنها ما زالت تتمسك بتنفيذ هذا الالتزام.



وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أن التنفيذ الكامل للبند الأول من مذكرة التفاهم، والذي ينص على وقف الحرب والعمليات العسكرية الإسرائيلية ضد لبنان، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة، يُعد شرطًا ضروريًا للتوصل إلى اتفاق نهائي ودائم يحقق الاستقرار في المنطقة.



وأكد أن إيران تذكّر بالتزام الولايات المتحدة الصريح، بموجب البند الأول من مذكرة التفاهم الموقعة في 18 حزيران 2026، داعيًا واشنطن إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإلزام إسرائيل بوقف أي اعتداء أو عمليات عسكرية ضد مختلف المناطق اللبنانية، ووضع جدول زمني سريع للانسحاب غير المشروط من الأراضي اللبنانية المحتلة.