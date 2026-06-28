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زامير: الاتفاق مع لبنان تاريخي وسنلتزم بتنفيذه

أخبار لبنان
2026-06-28 | 09:41
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زامير: الاتفاق مع لبنان تاريخي وسنلتزم بتنفيذه
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زامير: الاتفاق مع لبنان تاريخي وسنلتزم بتنفيذه

نقل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيحاي أدرعي عن رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال إيال زامير، خلال المصادقة على خطط مواصلة العمل في القيادة الشمالية، قوله إن "الاتفاق الذي وُقِّع مع الحكومة اللبنانية هو اتفاق تاريخي ومهم حيث خلقت القوة العملياتية والإنجازات العسكرية التي حققها جيش الإسرائيلي خلال الأشهر الأخيرة الظروف لإبرامه".  

 

وأوضح زامير أن الجيش الإسرائيلي سيحترم الاتفاق، مشيرا الى أنهم سيعملون على إنجاحه

 

وأكد أن "الاختبار الآن هو اختبار التطبيق العملي من جانب الطرفين وستحدد الفترة المقبلة ملامح المستقبل".

 

كما شدد على أن "سلامة قواتنا تأتي في مقدمة أولوياتنا"، لافتًا إلى أن مقاتلي الفرقة 36 وقوات الكوماندوز الإسرائيلية يسيطرون على منطقة تلة قلعة الشقيف، وهم مجهزون بجميع الأدوات والوسائل اللازمة للتغلب على العدو.
 
وقال"جميع قدرات الجيش الإسرائيلي موجودة هنا لمواصلة دعمكم في تنفيذ المهمة."

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