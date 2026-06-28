زامير: الاتفاق مع لبنان تاريخي وسنلتزم بتنفيذه

نقل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيحاي أدرعي عن رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال إيال زامير، خلال المصادقة على خطط مواصلة العمل في القيادة الشمالية، قوله إن "الاتفاق الذي وُقِّع مع الحكومة اللبنانية هو اتفاق تاريخي ومهم حيث خلقت القوة العملياتية والإنجازات العسكرية التي حققها جيش الإسرائيلي خلال الأشهر الأخيرة الظروف لإبرامه".
وأوضح زامير أن الجيش الإسرائيلي سيحترم الاتفاق، مشيرا الى أنهم سيعملون على إنجاحه.
وأكد أن "الاختبار الآن هو اختبار التطبيق العملي من جانب الطرفين وستحدد الفترة المقبلة ملامح المستقبل".
🔴رئيس الأركان الجنرال إيال زامير خلال المصادقة على خطط مواصلة العمل في القيادة الشمالية: الاتفاق الذي وُقِّع مع الحكومة اللبنانية هو اتفاق تاريخي ومهم حيث خلقت القوة العملياتية والإنجازات العسكرية التي حققها جيش الدفاع خلال الأشهر الأخيرة الظروف لإبرامه.
🔴سنحترم الاتفاق… pic.twitter.com/www6uOLbj2
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 28, 2026
🔴رئيس الأركان الجنرال إيال زامير خلال المصادقة على خطط مواصلة العمل في القيادة الشمالية: الاتفاق الذي وُقِّع مع الحكومة اللبنانية هو اتفاق تاريخي ومهم حيث خلقت القوة العملياتية والإنجازات العسكرية التي حققها جيش الدفاع خلال الأشهر الأخيرة الظروف لإبرامه.
🔴سنحترم الاتفاق… pic.twitter.com/www6uOLbj2