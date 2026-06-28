الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
27
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
27
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
حادث في سباق "Speed Test" في القليعات: إصابة أحد المتفرجين وإلغاء السباق فوراً
رياضة
حادث في سباق "Speed Test" في القليعات: إصابة أحد المتفرجين وإلغاء السباق فوراً
2026-06-28 | 10:44
شارك
0
min
حادث في سباق "Speed Test" في القليعات: إصابة أحد المتفرجين وإلغاء السباق فوراً
وقع حادث سير خلال سباق "Speed Test" الذي أُقيم اليوم في منطقة القليعات - كسروان.
وخرج سائق السيارة سالماً من سيارته، فيما أُصيب أحد المتفرجين بجروح وآخرين برضوض ما دفع المنظمين إلى إلغاء السباق فوراً حفاظاً على السلامة العامة.
أخبار لبنان
رياضة
"Speed
Test"
القليعات:
إصابة
المتفرجين
وإلغاء
السباق
فوراً
إكتمال عقد دور الـ32 في كأس العالم... مواجهات نارية والطريق إلى اللقب يتكشف
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
13:56
بلاسخارت برسالة وداع إلى اللبنانيين: بلدكم يزخر بالإمكانات وقيام دولة قوية لا يزال هدفاً قابلا للتحقق
أخبار لبنان
13:56
بلاسخارت برسالة وداع إلى اللبنانيين: بلدكم يزخر بالإمكانات وقيام دولة قوية لا يزال هدفاً قابلا للتحقق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
أوروبا تحت وطأة الحرّ خسائر اقتصادية وإلغاءات في الرحلات
تقارير نشرة الاخبار
13:52
أوروبا تحت وطأة الحرّ خسائر اقتصادية وإلغاءات في الرحلات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
لبنان يعود للتصفيات الآسيوية
تقارير نشرة الاخبار
13:49
لبنان يعود للتصفيات الآسيوية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
أجواء المونديال في الأردن...
تقارير نشرة الاخبار
13:47
أجواء المونديال في الأردن...
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
10:29
إكتمال عقد دور الـ32 في كأس العالم... مواجهات نارية والطريق إلى اللقب يتكشف
رياضة
10:29
إكتمال عقد دور الـ32 في كأس العالم... مواجهات نارية والطريق إلى اللقب يتكشف
0
رياضة
2026-06-27
بين عقدة 2010 ورقم قياسي عالمي... رحلة ميسي نحو الهدف رقم 1000
رياضة
2026-06-27
بين عقدة 2010 ورقم قياسي عالمي... رحلة ميسي نحو الهدف رقم 1000
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-06-27
بعد انتظار ٩٢ عاماً… هكذا اجتازت مصر دور المجموعات
تقارير نشرة الاخبار
2026-06-27
بعد انتظار ٩٢ عاماً… هكذا اجتازت مصر دور المجموعات
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-06-27
تمهيدًا لانطلاق دور الـ32… فرنسا تتصدر مجموعتها وتأهل تاريخي للرأس الأخضر
تقارير نشرة الاخبار
2026-06-27
تمهيدًا لانطلاق دور الـ32… فرنسا تتصدر مجموعتها وتأهل تاريخي للرأس الأخضر
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-06-23
أدرعي: لإزالة تهديد فوري... الجيش الاسرائيلي هاجم مسلحين تم رصدهم بالقرب من قواته العاملة في المنطقة الأمنية جنوب لبنان
أخبار لبنان
2026-06-23
أدرعي: لإزالة تهديد فوري... الجيش الاسرائيلي هاجم مسلحين تم رصدهم بالقرب من قواته العاملة في المنطقة الأمنية جنوب لبنان
0
فنّ
2026-03-03
بالدعاء ورسائل السلام... النجوم العرب يتضامنون مع لبنان ودول الخليج
فنّ
2026-03-03
بالدعاء ورسائل السلام... النجوم العرب يتضامنون مع لبنان ودول الخليج
0
أخبار لبنان
2026-01-08
باسيل استقبل وفد الجماعة الإسلامية وتأكيد أهمية الحوار بين القوى اللبنانية
أخبار لبنان
2026-01-08
باسيل استقبل وفد الجماعة الإسلامية وتأكيد أهمية الحوار بين القوى اللبنانية
0
أخبار لبنان
2026-06-25
الأمن العام: سيُصار إلى إلغاء جوازات السفر اللبنانية من الأنموذج 2003 غير البيومترية عند دخول حامليها الأراضي اللبنانية
أخبار لبنان
2026-06-25
الأمن العام: سيُصار إلى إلغاء جوازات السفر اللبنانية من الأنموذج 2003 غير البيومترية عند دخول حامليها الأراضي اللبنانية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
أوروبا تحت وطأة الحرّ خسائر اقتصادية وإلغاءات في الرحلات
تقارير نشرة الاخبار
13:52
أوروبا تحت وطأة الحرّ خسائر اقتصادية وإلغاءات في الرحلات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
لبنان يعود للتصفيات الآسيوية
تقارير نشرة الاخبار
13:49
لبنان يعود للتصفيات الآسيوية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
أجواء المونديال في الأردن...
تقارير نشرة الاخبار
13:47
أجواء المونديال في الأردن...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
ما هي فضيحة خيخون؟
تقارير نشرة الاخبار
13:45
ما هي فضيحة خيخون؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
غابة العذر… طريق عودة ٥٠٠ حسّون إلى البرّية
تقارير نشرة الاخبار
13:44
غابة العذر… طريق عودة ٥٠٠ حسّون إلى البرّية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
مطار رينيه معوض في القليعات يدخل في السباق الإقليمي
تقارير نشرة الاخبار
13:41
مطار رينيه معوض في القليعات يدخل في السباق الإقليمي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
للمغتربين… جواز بيومتري من دون السفر إلى لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:32
للمغتربين… جواز بيومتري من دون السفر إلى لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
ما الخلفيات الداخلية للحملة العراقية ضد الفساد؟
تقارير نشرة الاخبار
13:31
ما الخلفيات الداخلية للحملة العراقية ضد الفساد؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
هل يمكن إعتبار ما يجري في العراق نتيجة لترددات التطورات الإقليمية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:25
هل يمكن إعتبار ما يجري في العراق نتيجة لترددات التطورات الإقليمية؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
03:17
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
03:17
إليكم حال الطقس في لبنان...
2
أخبار لبنان
03:13
حسن فضل الله: ما أقدمت عليه السُلطة هو الفتنة ويدنا ستبقى على الزناد... "ومن لم يكن لديه سلاح سيشتريه"
أخبار لبنان
03:13
حسن فضل الله: ما أقدمت عليه السُلطة هو الفتنة ويدنا ستبقى على الزناد... "ومن لم يكن لديه سلاح سيشتريه"
3
أخبار دولية
02:51
السلطات الصحية الفرنسية تحصي حوالى ألف وفاة إضافية منذ الأربعاء بسبب القيظ
أخبار دولية
02:51
السلطات الصحية الفرنسية تحصي حوالى ألف وفاة إضافية منذ الأربعاء بسبب القيظ
4
أخبار لبنان
00:14
الجيش الإسرائيلي: قضينا على عناصر من حزب الله واستهدفنا منصة إطلاق في منطقة النبطية
أخبار لبنان
00:14
الجيش الإسرائيلي: قضينا على عناصر من حزب الله واستهدفنا منصة إطلاق في منطقة النبطية
5
خبر عاجل
11:05
الرئيس بري يشكر قاليباف: دعم مستمر لإنهاء الحرب الإسرائيلية وعودة الأهالي الى الجنوب
خبر عاجل
11:05
الرئيس بري يشكر قاليباف: دعم مستمر لإنهاء الحرب الإسرائيلية وعودة الأهالي الى الجنوب
6
خبر عاجل
23:23
الجيش الأميركي شنّ ضربات جوية على "مواقع متعددة" في إيران
خبر عاجل
23:23
الجيش الأميركي شنّ ضربات جوية على "مواقع متعددة" في إيران
7
رياضة
10:44
حادث في سباق "Speed Test" في القليعات: إصابة أحد المتفرجين وإلغاء السباق فوراً
رياضة
10:44
حادث في سباق "Speed Test" في القليعات: إصابة أحد المتفرجين وإلغاء السباق فوراً
8
أخبار لبنان
09:41
زامير: الاتفاق مع لبنان تاريخي وسنلتزم بتنفيذه
أخبار لبنان
09:41
زامير: الاتفاق مع لبنان تاريخي وسنلتزم بتنفيذه
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More