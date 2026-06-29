الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
31
o
الجنوب
29
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
31
o
الجنوب
29
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
سلام اطّلع على خطة وزارة الاتّصالات لاستعادة الخدمات جنوبًا: كل محطة تعود إلى الخدمة تُسهّل عودة المواطنين إلى قراهم وتدعم إعادة الإعمار
أخبار لبنان
2026-06-29 | 03:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
سلام اطّلع على خطة وزارة الاتّصالات لاستعادة الخدمات جنوبًا: كل محطة تعود إلى الخدمة تُسهّل عودة المواطنين إلى قراهم وتدعم إعادة الإعمار
ترأس رئيس مجلس الدكتور الوزراء نواف سلام اجتماعاً تنسيقياً ضمّ وزير الاتّصالات، ورؤساء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين في شركتي ألفا وتاتش وهيئة أوجيرو، والمديرَين العامَين في وزارة الاتّصالات، إلى جانب المديرين الهندسيين ومديري العمليات في الوزارة والشركات، خُصص لاستعراض خطة استعادة خدمات الاتّصالات في جنوب لبنان وتسريع تنفيذها.
وخلال الاجتماع، عرض وزير الاتّصالات الخطة التنفيذية التي أعدّتها الوزارة بالتعاون مع أوجيرو وألفا وتاتش، والهادفة إلى إعادة خدمات الاتّصالات في جميع المناطق الآمنة التي يمكن الوصول إليها خلال الأيام المقبلة، للقيام بأعمال الصيانة السريعة، وإعادة تزويد المواقع بالمحروقات، وإصلاح مصادر الطاقة وخطوط النقل، وتفعيل التجوال الوطني بين الشبكات، ونشر المحطات المتنقّلة (cell-on-wheels)، مع إعطاء الأولوية المطلقة لسلامة الفرق العاملة على الأرض.
وأكد الوزير أن هذه الخطة تم الإعداد لها، والبدء بها، طوال فترة الحرب، من خلال مواصلة فرق الوزارة وأوجيرو وألفا وتاتش، كلّما سمحت الظروف الأمنية، أعمال الصيانة والتشغيل للحفاظ على استمرارية خدمات الاتّصالات، بدعم وتنسيق من الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية، وفي بعض المناطق بالتنسيق مع قوات اليونيفيل لتأمين الوصول الآمن إلى المواقع.
كما توجّه الوزير بتحية تقدير إلى جميع الموظّفين والمتعهّدين الذين واصلوا أداء واجبهم الوطني في أصعب الظروف، مستذكراً زملاءهم الذين استشهدوا أو أصيبوا أثناء تأدية مهامهم، ومؤكداً أن ضحياتهم كانت عاملاً أساسياً لإبقاء شبكة الاتّصالات في لبنان قائمة خلال الحرب.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود التي بذلتها فرق وزارة الاتّصالات وأوجيرو وألفا وتاتش، مؤكداً أن قطاع الاتّصالات يشكل ركناً أساسياً في خطة التعافي الوطني، وأن إعادة الخدمات بسرعة تسهم في تسهيل عودة المواطنين، ودعم المؤسسات الرسمية، وتحريك عجلة إعادة الإعمار، والحفاظ على ترابط اللبنانيين في هذه المرحلة الدقيقة.
وقال الرئيس سلام: "ليس إصلاح شبكة الاتّصالات مجرد إعادة تفعيل خدمة، بل هي إعادة وصل الناس ببعضهم وبالدولة. كلّ محطة تعود إلى الخدمة تُسهّل عودة المواطنين إلى قراهم، وتدعم إعادة الإعمار، وتعزز ثقة اللبنانيين بمؤسسات دولتهم."
من جهته، قال وزير الاتّصالات شارل الحاج :"إن تعليماتنا كانت واضحة خلال الفترات الصعبة: يجب إعادة الخدمات بأسرع وقت ممكن، في كلّ منطقة آمنة ويمكن الوصول إليها، مع الحفاظ على سلامة فرقنا العاملة. ما نقوم به اليوم هو بداية مرحلة التعافي، أما المرحلة التالية فهي إعادة بناء شبكة اتّصالات أكثر حداثة وصلابة، تعتمد على الألياف الضوئية (FTTH) وتقنيات الجيل الخامس (5G)، بما يضمن مستقبلاً رقمياً أفضل لأبناء الجنوب ولكلّ لبنان. في هذه المرحلة، من واجبنا أن نُبقي الناس على تواصل، لأن الاتّصال ليس مجرد خدمة، بل هو شعور بالأمان والانتماء، وجسر يربط المواطنين بأسرهم، وبالدولة، وببعضهم البعض".
واتفق المجتمعون على مواصلة التنسيق اليومي بين مختلف الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذ الخطة وفق الأولويات الميدانية، وتقديم تقارير دورية حول نسب الإنجاز والتحديات، بما يضمن استعادة الخدمات بأسرع وقت ممكن، دعماً لعودة الحياة الطبيعية في جنوب لبنان، وتمهيداً لمرحلة إعادة الإعمار الشاملة.
أخبار لبنان
اطّلع
وزارة
الاتّصالات
لاستعادة
الخدمات
جنوبًا:
الخدمة
تُسهّل
المواطنين
قراهم
وتدعم
إعادة
الإعمار
التالي
عبدالله للـLBCI: إسرائيل لا تريد السلام... كانت وستبقى دولة عدوانية
الأمن العام: تمديد العمل بتقديم التسهيلات الإضافية للرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2026-06-25
سلام: أهل الجنوب لم يغادروا أرضهم بإرادتهم ومن واجبنا أن نكون إلى جانبهم في عودتهم الكريمة ولن نتركهم وحدهم في مواجهة آثار الحرب وسنضع كل الإمكانات المتاحة في خدمة عودتهم وتعافي الجنوب
خبر عاجل
2026-06-25
سلام: أهل الجنوب لم يغادروا أرضهم بإرادتهم ومن واجبنا أن نكون إلى جانبهم في عودتهم الكريمة ولن نتركهم وحدهم في مواجهة آثار الحرب وسنضع كل الإمكانات المتاحة في خدمة عودتهم وتعافي الجنوب
0
آخر الأخبار
13:11
مصدر متابع للمفاوضات للـLBCI: علينا أن نستفيد من الظرف الراهن للبدء بالتنفيذ وعندما يبدأ تطبيق الإنسحابات ستنخفض وتيرة انتقاد الإتفاق لأن الأولوية عندها ستكون لعودة الناس إلى قراها والبدء بعملية إعادة الإعمار
آخر الأخبار
13:11
مصدر متابع للمفاوضات للـLBCI: علينا أن نستفيد من الظرف الراهن للبدء بالتنفيذ وعندما يبدأ تطبيق الإنسحابات ستنخفض وتيرة انتقاد الإتفاق لأن الأولوية عندها ستكون لعودة الناس إلى قراها والبدء بعملية إعادة الإعمار
0
أخبار لبنان
2026-04-17
ألفا: إعادة ١٦محطة في الضاحية والجنوب إلى الخدمة منذ ساعات الصباح الاولى
أخبار لبنان
2026-04-17
ألفا: إعادة ١٦محطة في الضاحية والجنوب إلى الخدمة منذ ساعات الصباح الاولى
0
خبر عاجل
2026-06-25
رئيس الحكومة نواف سلام: طلبت من كل الوزارات والإدارات والأجهزة المعنية مواكبة عودة الجنوبيين إلى قراهم وبلداتهم
خبر عاجل
2026-06-25
رئيس الحكومة نواف سلام: طلبت من كل الوزارات والإدارات والأجهزة المعنية مواكبة عودة الجنوبيين إلى قراهم وبلداتهم
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
08:01
عربيد رحب بتعليق مرسوم الرسوم الجمركية: يراعي دقة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية
اقتصاد
08:01
عربيد رحب بتعليق مرسوم الرسوم الجمركية: يراعي دقة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية
0
تقارير نشرة الاخبار
07:43
قائد القيادة المركزية في الجيش الأميركيّ في لبنان... فماذا يحمل في جعبته؟
تقارير نشرة الاخبار
07:43
قائد القيادة المركزية في الجيش الأميركيّ في لبنان... فماذا يحمل في جعبته؟
0
أخبار لبنان
07:40
وزير الثقافة تسلم نسخة من كتاب بيبلوس والبحر "Byblos et la mer "
أخبار لبنان
07:40
وزير الثقافة تسلم نسخة من كتاب بيبلوس والبحر "Byblos et la mer "
0
أخبار لبنان
07:29
مصرف الإسكان يكرّم الرئيس الياس سركيس في الذكرى الـ50 على تأسيسه... وحبيب: ما زالت رؤيته حيّة في رسالة المصرف وضميره
أخبار لبنان
07:29
مصرف الإسكان يكرّم الرئيس الياس سركيس في الذكرى الـ50 على تأسيسه... وحبيب: ما زالت رؤيته حيّة في رسالة المصرف وضميره
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اخبار البرامج
2026-01-01
برج القوس 2026: سنة الالتزامات الجديدة والأرباح... ومفاجآت مهمة في نيسان (فيديو)
اخبار البرامج
2026-01-01
برج القوس 2026: سنة الالتزامات الجديدة والأرباح... ومفاجآت مهمة في نيسان (فيديو)
0
خبر عاجل
2026-05-01
كتلة الوفاء للمقاومة: مسار التفاوض يناقض الوفاق الوطنيّ واتفاق الطائف ويجافي منطق تحقيق المكاسب واستعادة الحقوق الوطنية وأيّ مخرجات تحصل لسنا معنيين بها على الإطلاق
خبر عاجل
2026-05-01
كتلة الوفاء للمقاومة: مسار التفاوض يناقض الوفاق الوطنيّ واتفاق الطائف ويجافي منطق تحقيق المكاسب واستعادة الحقوق الوطنية وأيّ مخرجات تحصل لسنا معنيين بها على الإطلاق
0
أخبار لبنان
05:59
اجتماع وزاري في السرايا في حضور الهيئات الإقتصادية وسلام استقبل رئيس لجنة الإقتصاد ورئيس الاتحاد العمالي العام
أخبار لبنان
05:59
اجتماع وزاري في السرايا في حضور الهيئات الإقتصادية وسلام استقبل رئيس لجنة الإقتصاد ورئيس الاتحاد العمالي العام
0
آخر الأخبار
07:13
ترامب: إيران لن تمتلك سلاحا نوويا
آخر الأخبار
07:13
ترامب: إيران لن تمتلك سلاحا نوويا
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:43
قائد القيادة المركزية في الجيش الأميركيّ في لبنان... فماذا يحمل في جعبته؟
تقارير نشرة الاخبار
07:43
قائد القيادة المركزية في الجيش الأميركيّ في لبنان... فماذا يحمل في جعبته؟
0
أخبار لبنان
04:46
جلسة استثنائية لمجلس الوزراء... وتعليق مرسوم زيادة الرسوم لحين إعادة درس جدول النسب الجمركية
أخبار لبنان
04:46
جلسة استثنائية لمجلس الوزراء... وتعليق مرسوم زيادة الرسوم لحين إعادة درس جدول النسب الجمركية
0
آخر الأخبار
16:27
فيديو يوثق لحضة تدمير الجيش الإسرائيلي بنى تحتية ونفق تابع لحزب الله في مجدل زون
آخر الأخبار
16:27
فيديو يوثق لحضة تدمير الجيش الإسرائيلي بنى تحتية ونفق تابع لحزب الله في مجدل زون
0
أخبار دولية
16:11
بوتين يقر بوجود نقص في الوقود لدى روسيا بعد ضربات جوية أوكرانية
أخبار دولية
16:11
بوتين يقر بوجود نقص في الوقود لدى روسيا بعد ضربات جوية أوكرانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
أوروبا تحت وطأة الحرّ خسائر اقتصادية وإلغاءات في الرحلات
تقارير نشرة الاخبار
13:52
أوروبا تحت وطأة الحرّ خسائر اقتصادية وإلغاءات في الرحلات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
لبنان يعود للتصفيات الآسيوية
تقارير نشرة الاخبار
13:49
لبنان يعود للتصفيات الآسيوية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
أجواء المونديال في الأردن...
تقارير نشرة الاخبار
13:47
أجواء المونديال في الأردن...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
ما هي فضيحة خيخون؟
تقارير نشرة الاخبار
13:45
ما هي فضيحة خيخون؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
غابة العذر… طريق عودة ٥٠٠ حسّون إلى البرّية
تقارير نشرة الاخبار
13:44
غابة العذر… طريق عودة ٥٠٠ حسّون إلى البرّية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
17:07
أدرعي: تدمير نفق مجدل زون والذي عثر بداخله على مئات الاسلحة
أخبار لبنان
17:07
أدرعي: تدمير نفق مجدل زون والذي عثر بداخله على مئات الاسلحة
2
اقتصاد
07:04
وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة لشهر حزيران
اقتصاد
07:04
وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة لشهر حزيران
3
صحف اليوم
23:51
بري لـ"الأخبار": "عشر مرات 17 أيار ولا هيدا الاتفاق"... ولا تلعبوا بالجيش!
صحف اليوم
23:51
بري لـ"الأخبار": "عشر مرات 17 أيار ولا هيدا الاتفاق"... ولا تلعبوا بالجيش!
4
أخبار لبنان
04:46
جلسة استثنائية لمجلس الوزراء... وتعليق مرسوم زيادة الرسوم لحين إعادة درس جدول النسب الجمركية
أخبار لبنان
04:46
جلسة استثنائية لمجلس الوزراء... وتعليق مرسوم زيادة الرسوم لحين إعادة درس جدول النسب الجمركية
5
أمن وقضاء
03:22
محاولة فرار من نظارة قصر العدل في زحلة... إليكم تفاصيل ما حصل
أمن وقضاء
03:22
محاولة فرار من نظارة قصر العدل في زحلة... إليكم تفاصيل ما حصل
6
خبر عاجل
11:05
الرئيس بري يشكر قاليباف: دعم مستمر لإنهاء الحرب الإسرائيلية وعودة الأهالي الى الجنوب
خبر عاجل
11:05
الرئيس بري يشكر قاليباف: دعم مستمر لإنهاء الحرب الإسرائيلية وعودة الأهالي الى الجنوب
7
خبر عاجل
16:31
سلام وبري يؤكدان رفض الفتنة والحفاظ على الوحدة الوطنية
خبر عاجل
16:31
سلام وبري يؤكدان رفض الفتنة والحفاظ على الوحدة الوطنية
8
تقارير نشرة الاخبار
13:41
مطار رينيه معوض في القليعات يدخل في السباق الإقليمي
تقارير نشرة الاخبار
13:41
مطار رينيه معوض في القليعات يدخل في السباق الإقليمي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More