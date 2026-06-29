عبدالله للـLBCI: إسرائيل لا تريد السلام... كانت وستبقى دولة عدوانية

شدد عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله على أن القرار السيادي الداخلي اللبناني يجب أن يكون مصانا.



وقال عبدالله في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "نحن مع أن تفاوض الدولة على المصلحة الوطنية اللبنانية ونحن مع مفاوضات واشنطن منذ اليوم الأول بغض النظر إذا كانت مباشرة أو غير مباشرة ولكن لا يمكن القول إننا فصلنا وضعنا بالكامل عن الوضع الإقليمي الدولي".



وأشار إلى أن المشكلة الأساسية تتمثل في وجود فريق يقول إنه فصل نفسه عن المشكلة الإقليمية والدولية وإنه يفاوض بشكل مستقل بالكامل، في حين يقول فريق آخر إن إيران هي من تفاوض بالنيابة عنه، قائلا: "بين هاتين النظريتين يجب أن يمّ خلق شيء وسطي".



وأكد عبدالله أن الحركة الدبلوماسية التي قام بها رئيس الجمهورية والحكومة ليست محطّ اعتراض كامل، قائلا: "يبقى ألا تكون لدينا خطوات سريعة أو متسرعة خارج اطار الضمانات المطلوبة".



وقال: "أي تصعيد على الجبهة الإيرانية الأميركية سندفع ثمنه في لبنان وإسرائيل لا تريد السلام فهي كانت وستبقى دولة عدوانية".