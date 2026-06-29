كرامي اطلعت الرئيس عون على التحضيرات للامتحانات الرسمية والعام الدراسي المقبل

اطلعت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي رئيس الحمهورية العماد جوزاف عون على الاستعدادات التي تتخذها الوزارة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء في ما خص الامتحانات الرسمية للعام الدراسي 2025-2026، والتحضيرات الجارية لانطلاق العام الدراسي المقبل، والترتيبات الخاصة بالمدارس المتضررة جراء الحرب الإسرائيلية في القرى الحدودية.