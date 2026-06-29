الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
31
o
الجنوب
29
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
31
o
الجنوب
29
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اللبنانية الاولى زارت مؤسسة ميشال ضاهر في الفرزل: تساهم بشكلٍ كبير في تشبّث الناس بأرضهم
أخبار لبنان
2026-06-29 | 05:46
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
اللبنانية الاولى زارت مؤسسة ميشال ضاهر في الفرزل: تساهم بشكلٍ كبير في تشبّث الناس بأرضهم
زارت اللبنانية الاولى السيدة نعمت عون مؤسسة ميشال ضاهر الاجتماعية في الفرزل، "في زيارة عكست اهتمامها بدعم العمل الاجتماعي والإنمائي ودوره في تعزيز صمود المجتمعات، وسلطت الضوء على تجربة المؤسسة التي رسخت حضورها على مدى سنوات من خلال الاستثمار في الإنسان وتحويل التحديات إلى قصص نجاح ملهمة".
وكان في استقبالها، رئيسة المؤسسة مرلين ضاهر وفريق العمل، ممثلو الهيئات الأهلية والكشفية والشبابية، وعدد من المستفيدين الذين تمكنوا، عبر البرامج والمبادرات التي أطلقتها المؤسسة، من تحقيق مسارات نجاح تجسد رسالتها في التمكين والتنمية.
واستُهل الاحتفال، الذي قدّمه الإعلامي داني حداد، بعزف موسيقى الكشاف، تلاه أداء النشيد الوطني اللبناني بصوت فرقة "وتر"، في أجواء وطنية عكست قيم الانتماء والإيمان بلبنان.
وفي كلمتها الترحيبية، أعربت ضاهر عن "اعتزازها باستقبال اللبنانية الأولى"، واعتبرت أن "الزيارة تشكل دعمًا معنويًا كبيرًا للمؤسسة والعاملين فيها، وحافزًا لمواصلة رسالتها في خدمة المجتمع في قضاء زحلة والبقاع، عبر برامج ومبادرات تسهم في تعزيز صمود أبناء المنطقة، وترسيخ ارتباطهم بأرضهم، وصون هويتهم وإرثهم الحضاري".
وخاطبت ضاهر السيدة الأولى، مؤكدة اننا "على العهد في شراكة حقيقية بالرؤية والعمل، من أجل بناء دولة المؤسسات التي تصون كرامة الإنسان وتحقق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص"، وأعلنت "إطلاق مشروع (قيادة) تزامنًا مع زيارة السيدة الأولى، ليكون منصة متخصصة في إعداد القيادات الشابة وتنمية قدراتها، بما يعزز قيم المواطنة وروح المبادرة والمسؤولية المجتمعية".
من جهتها، تحدثت عون وأشادت بـ"عمل المؤسّسة، وبالدور الذي تؤدّيه في البقاع"، واعتبرت أنّ "المؤسّسة تساهم بشكلٍ كبير في تشبّث الناس بأرضهم"، ونوهت بـ"التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وخصوصاً الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني والكشافة، مشدّدة على "أهميّة جيلٍ قياديّ للمستقبل من خلال مبادرة قيادة التي أطلقتها المؤسسة".
ثم كانت جولة في مختلف أقسام المؤسسة، اطلعت خلالها اللبنانية الأولى على البرامج التربوية والاجتماعية والإنمائية، واستمعت إلى شهادات حية من مستفيدين تمكنوا، بفضل الدعم والرعاية اللذين وفرتهما المؤسسة، من تحويل التحديات إلى إنجازات ملموسة.
وختاما قدمت ضاهر درعًا تذكارية للبنانية الأولى، تأكيدًا على "أهمية الاستثمار في الإنسان، ولا سيما الشباب، باعتباره الركيزة الأساسية لبناء مجتمع أكثر صلابة وازدهارًا، وترسيخًا للدور الذي تؤديه مؤسسة ميشال ضاهر الاجتماعية كمساحة للأمل والتنمية في البقاع ولبنان".
أخبار لبنان
الاولى
مؤسسة
ميشال
الفرزل:
تساهم
بشكلٍ
تشبّث
الناس
بأرضهم
التالي
اجتماع وزاري في السرايا في حضور الهيئات الإقتصادية وسلام استقبل رئيس لجنة الإقتصاد ورئيس الاتحاد العمالي العام
وزير العمل يمدّد مهلة تسوية أوضاع المخالفين لمرسوم تنظيم عمل الأجانب حتى 30 أيلول
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-06-24
متري: العلاقة بين الاجهزة اللبنانية والسورية والجيشين هي علاقة ثقة تساهم في ضبط الحدود بين البلدين
أخبار لبنان
2026-06-24
متري: العلاقة بين الاجهزة اللبنانية والسورية والجيشين هي علاقة ثقة تساهم في ضبط الحدود بين البلدين
0
أخبار دولية
2026-06-02
وزير الخارجية الأميركيّ: الدرع التقليديّ لإيران تآكل بشكل كبير
أخبار دولية
2026-06-02
وزير الخارجية الأميركيّ: الدرع التقليديّ لإيران تآكل بشكل كبير
0
اقتصاد
2026-06-11
ميشال ضاهر يشكر السعودية: رئيس الجمهورية أثبت مرة جديدة أنه يتعامل مع الملفات الوطنية بمسؤولية شاملة
اقتصاد
2026-06-11
ميشال ضاهر يشكر السعودية: رئيس الجمهورية أثبت مرة جديدة أنه يتعامل مع الملفات الوطنية بمسؤولية شاملة
0
أخبار لبنان
2026-06-15
وزير الاتصالات: نرحّب بأي جهة تساهم في وقف الحرب
أخبار لبنان
2026-06-15
وزير الاتصالات: نرحّب بأي جهة تساهم في وقف الحرب
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
08:01
عربيد رحب بتعليق مرسوم الرسوم الجمركية: يراعي دقة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية
اقتصاد
08:01
عربيد رحب بتعليق مرسوم الرسوم الجمركية: يراعي دقة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية
0
تقارير نشرة الاخبار
07:43
قائد القيادة المركزية في الجيش الأميركيّ في لبنان... فماذا يحمل في جعبته؟
تقارير نشرة الاخبار
07:43
قائد القيادة المركزية في الجيش الأميركيّ في لبنان... فماذا يحمل في جعبته؟
0
أخبار لبنان
07:40
وزير الثقافة تسلم نسخة من كتاب بيبلوس والبحر "Byblos et la mer "
أخبار لبنان
07:40
وزير الثقافة تسلم نسخة من كتاب بيبلوس والبحر "Byblos et la mer "
0
أخبار لبنان
07:29
مصرف الإسكان يكرّم الرئيس الياس سركيس في الذكرى الـ50 على تأسيسه... وحبيب: ما زالت رؤيته حيّة في رسالة المصرف وضميره
أخبار لبنان
07:29
مصرف الإسكان يكرّم الرئيس الياس سركيس في الذكرى الـ50 على تأسيسه... وحبيب: ما زالت رؤيته حيّة في رسالة المصرف وضميره
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:02
الرئيس عون: نعمل لدولة واحدة تحمي جميع اللبنانيين وتحافظ على حقوقهم
أخبار لبنان
07:02
الرئيس عون: نعمل لدولة واحدة تحمي جميع اللبنانيين وتحافظ على حقوقهم
0
اخبار البرامج
2026-01-01
برج القوس 2026: سنة الالتزامات الجديدة والأرباح... ومفاجآت مهمة في نيسان (فيديو)
اخبار البرامج
2026-01-01
برج القوس 2026: سنة الالتزامات الجديدة والأرباح... ومفاجآت مهمة في نيسان (فيديو)
0
خبر عاجل
2026-05-01
كتلة الوفاء للمقاومة: مسار التفاوض يناقض الوفاق الوطنيّ واتفاق الطائف ويجافي منطق تحقيق المكاسب واستعادة الحقوق الوطنية وأيّ مخرجات تحصل لسنا معنيين بها على الإطلاق
خبر عاجل
2026-05-01
كتلة الوفاء للمقاومة: مسار التفاوض يناقض الوفاق الوطنيّ واتفاق الطائف ويجافي منطق تحقيق المكاسب واستعادة الحقوق الوطنية وأيّ مخرجات تحصل لسنا معنيين بها على الإطلاق
0
أخبار لبنان
05:59
اجتماع وزاري في السرايا في حضور الهيئات الإقتصادية وسلام استقبل رئيس لجنة الإقتصاد ورئيس الاتحاد العمالي العام
أخبار لبنان
05:59
اجتماع وزاري في السرايا في حضور الهيئات الإقتصادية وسلام استقبل رئيس لجنة الإقتصاد ورئيس الاتحاد العمالي العام
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:43
قائد القيادة المركزية في الجيش الأميركيّ في لبنان... فماذا يحمل في جعبته؟
تقارير نشرة الاخبار
07:43
قائد القيادة المركزية في الجيش الأميركيّ في لبنان... فماذا يحمل في جعبته؟
0
أخبار لبنان
04:46
جلسة استثنائية لمجلس الوزراء... وتعليق مرسوم زيادة الرسوم لحين إعادة درس جدول النسب الجمركية
أخبار لبنان
04:46
جلسة استثنائية لمجلس الوزراء... وتعليق مرسوم زيادة الرسوم لحين إعادة درس جدول النسب الجمركية
0
آخر الأخبار
16:27
فيديو يوثق لحضة تدمير الجيش الإسرائيلي بنى تحتية ونفق تابع لحزب الله في مجدل زون
آخر الأخبار
16:27
فيديو يوثق لحضة تدمير الجيش الإسرائيلي بنى تحتية ونفق تابع لحزب الله في مجدل زون
0
أخبار دولية
16:11
بوتين يقر بوجود نقص في الوقود لدى روسيا بعد ضربات جوية أوكرانية
أخبار دولية
16:11
بوتين يقر بوجود نقص في الوقود لدى روسيا بعد ضربات جوية أوكرانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
أوروبا تحت وطأة الحرّ خسائر اقتصادية وإلغاءات في الرحلات
تقارير نشرة الاخبار
13:52
أوروبا تحت وطأة الحرّ خسائر اقتصادية وإلغاءات في الرحلات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
لبنان يعود للتصفيات الآسيوية
تقارير نشرة الاخبار
13:49
لبنان يعود للتصفيات الآسيوية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
أجواء المونديال في الأردن...
تقارير نشرة الاخبار
13:47
أجواء المونديال في الأردن...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
ما هي فضيحة خيخون؟
تقارير نشرة الاخبار
13:45
ما هي فضيحة خيخون؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
غابة العذر… طريق عودة ٥٠٠ حسّون إلى البرّية
تقارير نشرة الاخبار
13:44
غابة العذر… طريق عودة ٥٠٠ حسّون إلى البرّية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
17:07
أدرعي: تدمير نفق مجدل زون والذي عثر بداخله على مئات الاسلحة
أخبار لبنان
17:07
أدرعي: تدمير نفق مجدل زون والذي عثر بداخله على مئات الاسلحة
2
اقتصاد
07:04
وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة لشهر حزيران
اقتصاد
07:04
وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة لشهر حزيران
3
صحف اليوم
23:51
بري لـ"الأخبار": "عشر مرات 17 أيار ولا هيدا الاتفاق"... ولا تلعبوا بالجيش!
صحف اليوم
23:51
بري لـ"الأخبار": "عشر مرات 17 أيار ولا هيدا الاتفاق"... ولا تلعبوا بالجيش!
4
أخبار لبنان
04:46
جلسة استثنائية لمجلس الوزراء... وتعليق مرسوم زيادة الرسوم لحين إعادة درس جدول النسب الجمركية
أخبار لبنان
04:46
جلسة استثنائية لمجلس الوزراء... وتعليق مرسوم زيادة الرسوم لحين إعادة درس جدول النسب الجمركية
5
أمن وقضاء
03:22
محاولة فرار من نظارة قصر العدل في زحلة... إليكم تفاصيل ما حصل
أمن وقضاء
03:22
محاولة فرار من نظارة قصر العدل في زحلة... إليكم تفاصيل ما حصل
6
خبر عاجل
11:05
الرئيس بري يشكر قاليباف: دعم مستمر لإنهاء الحرب الإسرائيلية وعودة الأهالي الى الجنوب
خبر عاجل
11:05
الرئيس بري يشكر قاليباف: دعم مستمر لإنهاء الحرب الإسرائيلية وعودة الأهالي الى الجنوب
7
خبر عاجل
16:31
سلام وبري يؤكدان رفض الفتنة والحفاظ على الوحدة الوطنية
خبر عاجل
16:31
سلام وبري يؤكدان رفض الفتنة والحفاظ على الوحدة الوطنية
8
تقارير نشرة الاخبار
13:41
مطار رينيه معوض في القليعات يدخل في السباق الإقليمي
تقارير نشرة الاخبار
13:41
مطار رينيه معوض في القليعات يدخل في السباق الإقليمي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More