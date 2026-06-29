الحجار يلتقي أمير الكويت ويؤكد حرص لبنان على تعزيز العلاقات الثنائية

زار وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، يرافقه المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، المديرة العامة للأحوال الشخصية بالتكليف رودينا مرعب، في حضور سفير لبنان في الكويت غادي الخوري.



ونقل الوزير الحجار إلى الأمير الصباح تحيات وتقدير رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وتمنياته له بدوام الصحة والعافية ولشعب الكويت الشقيق المزيد من التقدم.



من جهته، حمّل أمير الكويت الوزير الحجار تحياته إلى الرئيس عون، متمنيا له دوام الصحة والعافية وللبنان وشعبه المزيد من التقدم والرخاء.



وأكد الوزير الحجار خلال اللقاء أن "لبنان يثمن عاليا مواقف دولة الكويت الداعمة له في مختلف الظروف والمحطات، ويقدر وقوفها الدائم إلى جانب الشعب اللبناني".



وشدد على "حرص لبنان على تعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين وتطوير التعاون بينهما في مختلف المجالات".



