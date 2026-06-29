الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رجي لنظيره القبرصي: أولوية الحكومة ضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل وانتشار الجيش وحصر السلاح

أخبار لبنان
2026-06-29 | 06:27
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رجي لنظيره القبرصي: أولوية الحكومة ضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل وانتشار الجيش وحصر السلاح
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
رجي لنظيره القبرصي: أولوية الحكومة ضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل وانتشار الجيش وحصر السلاح

تلقّى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية قبرص كونستانتينوس كومبوس، هنّأه خلاله على توقيع لبنان اتفاق الإطار مع إسرائيل برعاية أميركية، معرباً عن أمله في أن يُشكّل هذا الاتفاق بداية لمسارٍ يعيد الاستقرار والأمن إلى الشعب اللبناني ويُرسّخ سيادة الدولة على أراضيها وقراراتها.

وأكد كومبوس وقوف بلاده ودول الاتحاد الأوروبي إلى جانب لبنان في هذه المرحلة الدقيقة. ووجّه دعوةً رسمية إلى الوزير رجي لزيارة قبرص.

في المقابل، أعرب رجي عن شكره لنظيره القبرصي على الموقف الداعم الذي تُبديه نيقوسيا، مؤكداً أن أولوية الحكومة اللبنانية تبقى ضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وانتشار الجيش اللبناني، واستكمال خطة حصر السلاح بيد الدولة. 

ووعد رجي الوزير القبرصي بتلبية الدعوة وزيارة الجزيرة في أقرب فرصة ممكنة.

أخبار لبنان

يوسف رجي

لبنان

قبرص

الانسحاب الإسرائيلي

السلاح

LBCI التالي
البراكس: انخفاض أسعار المحروقات مجدداً مرتبط بإلغاء الرسم عن جدول الأسعار
الحجار يلتقي أمير الكويت ويؤكد حرص لبنان على تعزيز العلاقات الثنائية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-04-09

رجي تلقى من نظيره القبرصي اتصال دعم للبنان

LBCI
أخبار لبنان
2026-06-10

رجي أمام لجنة الشؤون الخارجية الفرنسية: المفاوضات تقودها الدولة اللبنانية حصراً ووقف النار أولوية

LBCI
خبر عاجل
2026-04-20

مصادر مطلعة للـLBCI: اي لقاء بين الرئيس جوزاف عون ورئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو سابق لاوانه ما لم يتحقق تثبيت وقف اطلاق النار وبدء الانسحاب الاسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني

LBCI
خبر عاجل
2026-04-09

رئيس الحكومة: يجب المباشرة فورا في تعزيز سيطرة الدولة على محافظة بيروت وحصر السلاح بيد الدولة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
08:01

عربيد رحب بتعليق مرسوم الرسوم الجمركية: يراعي دقة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:43

قائد القيادة المركزية في الجيش الأميركيّ في لبنان... فماذا يحمل في جعبته؟

LBCI
أخبار لبنان
07:40

وزير الثقافة تسلم نسخة من كتاب بيبلوس والبحر "Byblos et la mer "

LBCI
أخبار لبنان
07:29

مصرف الإسكان يكرّم الرئيس الياس سركيس في الذكرى الـ50 على تأسيسه... وحبيب: ما زالت رؤيته حيّة في رسالة المصرف وضميره

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:02

الرئيس عون: نعمل لدولة واحدة تحمي جميع اللبنانيين وتحافظ على حقوقهم

LBCI
اخبار البرامج
2026-01-01

برج القوس 2026: سنة الالتزامات الجديدة والأرباح... ومفاجآت مهمة في نيسان (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
2026-05-01

كتلة الوفاء للمقاومة: مسار التفاوض يناقض الوفاق الوطنيّ واتفاق الطائف ويجافي منطق تحقيق المكاسب واستعادة الحقوق الوطنية وأيّ مخرجات تحصل لسنا معنيين بها على الإطلاق

LBCI
أخبار لبنان
05:59

اجتماع وزاري في السرايا في حضور الهيئات الإقتصادية وسلام استقبل رئيس لجنة الإقتصاد ورئيس الاتحاد العمالي العام

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:43

قائد القيادة المركزية في الجيش الأميركيّ في لبنان... فماذا يحمل في جعبته؟

LBCI
أخبار لبنان
04:46

جلسة استثنائية لمجلس الوزراء... وتعليق مرسوم زيادة الرسوم لحين إعادة درس جدول النسب الجمركية

LBCI
آخر الأخبار
16:27

فيديو يوثق لحضة تدمير الجيش الإسرائيلي بنى تحتية ونفق تابع لحزب الله في مجدل زون

LBCI
أخبار دولية
16:11

بوتين يقر بوجود نقص في الوقود لدى روسيا بعد ضربات جوية أوكرانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

أوروبا تحت وطأة الحرّ خسائر اقتصادية وإلغاءات في الرحلات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

لبنان يعود للتصفيات الآسيوية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

أجواء المونديال في الأردن...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

ما هي فضيحة خيخون؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

غابة العذر… طريق عودة ٥٠٠ حسّون إلى البرّية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
17:07

أدرعي: تدمير نفق مجدل زون والذي عثر بداخله على مئات الاسلحة

LBCI
اقتصاد
07:04

وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة لشهر حزيران

LBCI
صحف اليوم
23:51

بري لـ"الأخبار": "عشر مرات 17 أيار ولا هيدا الاتفاق"... ولا تلعبوا بالجيش!

LBCI
أخبار لبنان
04:46

جلسة استثنائية لمجلس الوزراء... وتعليق مرسوم زيادة الرسوم لحين إعادة درس جدول النسب الجمركية

LBCI
أمن وقضاء
03:22

محاولة فرار من نظارة قصر العدل في زحلة... إليكم تفاصيل ما حصل

LBCI
خبر عاجل
11:05

الرئيس بري يشكر قاليباف: دعم مستمر لإنهاء الحرب الإسرائيلية وعودة الأهالي الى الجنوب

LBCI
خبر عاجل
16:31

سلام وبري يؤكدان رفض الفتنة والحفاظ على الوحدة الوطنية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

مطار رينيه معوض في القليعات يدخل في السباق الإقليمي

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More