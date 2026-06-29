"لقاء سيدة الجبل": لبنان بعد اتفاق الاطار ليس كما قبله

رأى "لقاء سيدة الجبل" في بيان بعد اجتماعه الاسبوعي في مقر الاشرفية حضوريا والكترونيا أنه "رغم الاعتراض الواضح ل"حزب الله" وحلفائه المتبقين ل"اتفاق الإطار"، ومحاولتهم التعبير عن ذلك بتسكير الشوارع، أثبتت الأحداث الأخيرة أن الجيش اللبناني قادر - إذا ما استند إلى قرار سياسي - على ضبط الأمن من دون التسبب بحرب أهلية كما يبشر الحزب ونوابه والمتحدين بإسمه".



واعتبر أن "لبنان بعد "الاتفاق الاطار" الذي أنجزه مشكورا الفريق المفاوض في واشنطن بتوجيهات السلطة، ليس كما لبنان من قبله"، داعيا الجميع إلى "الالتفاف حول الدولة ومؤسساتها، فهي الضامن الوحيد لجميع اللبنانيين، لأن من إدعى ضمانة جماعة كان ضامنا لنفسه فقط، كما تثبت المحادثات الايرانية الاميركية في سويسرا".



واكد أن "لبنان هو الضمانة، وعلمتنا التجربة أن من إدعى حماية طائفة أو جماعة كان ولا يزال حاميا لنفسه، حيث احتمى بالجماعة بدلا من حمايتها".