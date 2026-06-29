عون استقبل قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي وأكد بسط سلطة الدولة حتى الحدود الجنوبية

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي الادميرال براد كوبر في حضور القائم بأعمال السفارة الأميركية في بيروت كيث هانيغان ورئيس فريق "الميكانيزم" الجنرال جوزف كليرفيلد.وتم خلال الاجتماع البحث في التحضيرات المتصلة ببدء تنفيذ اتفاق الاطار الذي تم إقراره نتيجة المفاوضات اللبنانية الأميركية الإسرائيلية في واشنطن.وشكر الرئيس عون الادميرال كوبر على الاهتمام الذي أبداه الرئيس الاميركي دونالد ترامب حيال لبنان لتحقيق الأمن والاستقرار فيه، مؤكدا على تصميم الدولة اللبنانية على بسط سلطتها بواسطة قواها المسلحة حتى الحدود الجنوبية الدولية.