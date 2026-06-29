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النيابة العامة التمييزية قررت استدعاء حاكم مصرف لبنان السابق ورئيس مجموعة "بنك عودة"
أخبار لبنان
2026-06-29 | 10:23
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النيابة العامة التمييزية قررت استدعاء حاكم مصرف لبنان السابق ورئيس مجموعة "بنك عودة"
قررت النيابة العامة التمييزية استدعاء حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، ورئيس مجموعة "بنك عودة" السابق سمير حنا، للمثول في جلسة تحقيق مشتركة حُدِّد موعدها في الثلاثين من شهر تموز المقبل.
وجاء هذا القرار بعد استجواب مطوّل خضع له حنا اليوم أمام النيابة العامة التمييزية، وتركزت فيه الأسئلة حول شبهات تتعلق بكيفية استخدام أموال تعود لمصرف لبنان .
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