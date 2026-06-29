رسامني ترأس اجتماعاً تنسيقياً في وزارة الأشغال لمتابعة معالجة أضرار الجنوب

ترأس وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني اجتماعاً تنسيقياً في الوزارة، في حضور رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، ونائب رئيس مجلس الإنماء والإعمار إبراهيم شحرور، والمدير العام للتنظيم المدني علي رمضان، والمدير العام للطرق والمباني بيار معلوف والمعنيين في الوزارة.



وبحث المجتمعون في سبل تسريع معالجة الأضرار في المناطق الجنوبية وتعزيز التنسيق بين وزارة الأشغال ومجلس الجنوب ومجلس الإنماء والإعمار، بما يضمن توحيد مسارات العمل وتكامل الجهود في تنفيذ الأعمال الطارئة وإعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة.



كما وتم تأكيد استمرار فتح الطرق وإزالة الردميات وإعادة ربط القرى والبلدات، إضافة إلى صيانة الجسور الموقتة ومتابعة الدراسات الفنية اللازمة لإعادة تأهيلها في شكل نهائي.



وفي ما يتعلق بالمباني الرسمية، تم تأكيد إعداد الدراسات اللازمة لإعادة تأهيلها ضمن إطار برنامج (LEAP) الممول من البنك الدولي، بما يضمن استمرارية عمل المرافق العامة.



كما واستقبل الوزير رسامني النائب راجي السعد، وجرى البحث في شؤون قضاء عاليه والملفات الإنمائية والخدماتية.