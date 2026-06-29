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رجي: قرار دولة الإمارات رفع الحظر عن السفر إلى لبنان يستحق الشكر والتقدير
أخبار لبنان
2026-06-29 | 15:00
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رجي: قرار دولة الإمارات رفع الحظر عن السفر إلى لبنان يستحق الشكر والتقدير
كتب وزير الخارجية يوسف رجي، عبر حسابه على منصة "إكس": "قرار دولة الإمارات رفع الحظر عن السفر إلى لبنان يستحق الشكر والتقدير. هذا القرار هو رسالة ثقة بدولة استعادت زمام قرارها السياسي والأمني، ودليل على أن لبنان يسير بثبات في الاتجاه الصحيح. فكلما عزّزت الدولة حضورها، ورسّخت سيادتها، ومضت في مسار الاستقرار والإصلاح، ازداد التفاف الأشقاء والأصدقاء حولها، وعادت الدول إلى الانفتاح على لبنان بثقة، إيماناً بأن مستقبل هذا البلد يُبنى عبر دولة قوية وقرار وطني واحد".
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