سلام يشكر الامارات على قرار السماح بسفر المواطنين الإماراتيين إلى لبنان ويثمّن متانة العلاقات الثنائية

كتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر حسابه على منصة "اكس": "باسم الدولة اللبنانية وباسمي الشخصي، أتقدّم بجزيل الشكر الى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على القرار الكريم بالسماح بسفر مواطني دولة الإمارات إلى بلدهم الثاني لبنان، بما يجسد متانة العلاقات الأخوية والروابط الراسخة التي تجمع بلدينا.

ولا شك عندي ان هذا القرار يحمل دلالات واضحة في تجديد ثقة دولة الإمارات بلبنان وحرصها على تعزيز التعاون بيننا، بما يحقق الخير والازدهار لشعبينا الشقيقين."