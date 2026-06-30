إقفال ملحمة في البصّ لعدم التزامها الشروط الصحية

أقفل مراقبو وزارتي الصحّة والاقتصاد، بالتنسيق مع لجنة الصحّة في بلدية صور، ملحمةً في منطقة البصّ لعدم التزامها الشروط الصحيّة.