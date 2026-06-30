الحاج حسن: رئيس الجمهورية يحق له وفق الدستور أن يفاوض ولكن ليس إسرائيل

رأى النائب حسين الحاج حسن أنّ الاتفاق الذي أبرمته السلطة مع إسرائيل مبني على فكرة واحدة، وهي أن السلطة تتحدث عن انسحاب إسرائيلي وعن عودة النازحين وعن إعادة إعمار ليس معلوماً مدتهم الزمنية، مقابل نزع سلاح المقاومة، “وذلك كي تطمئن "إسرائيل" أن هذه المهمة أنجزت، وأنه لم يعد هناك تهديد”.

ولفت النائب الحاج حسن إلى أنّ رئيس الجمهورية يحق له وفق الدستور أن يفاوض ولكن ليس إسرائيل.

واعتبر أنّ هذا خرق للدستور والقانون.

وقال: “الأسوأ من ذلك أن يوافق الرئيس وفق ما تضمنه هذا الاتفاق، على الإتيان بقوات أجنبية ليقاتل بها شعبه الذي يريد منه أن لا ينتقده، معتبرًا أن المسؤول عن الفتنة، هو من يريد أن يستقدم قوات أجنبية إلى لبنان، وأن ينزع السلاح بالقوة، ويهدد الشعب بالجيوش الأجنبية”.