عون ورسامني بحثا في تأهيل مطار القليعات واستعدادات مطار بيروت للصيف

عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عرض مع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني مسار العمل في تأهيل مطار رينيه معوض في القليعات، وجهوزية مطار رفيق الحريري الدولي للحركة خلال فصل الصيف، إضافة إلى تعزيز شبكة الطرق الدولية.