وزيرة السياحة: رفع الإمارات حظر السفر إلى لبنان يعكس الثقة بالأمن والاستقرار

كتبت وزيرة السياحة لورا لحود على منصة "اكس": "‏نرحّب بقرار دولة الإمارات العربية المتحدة رفع حظر السفر إلى لبنان، ونقدّر هذه الخطوة التي تعكس ثقة متجددة بمسار الدولة اللبنانية وبقدرتها على تثبيت الأمن والاستقرار".

