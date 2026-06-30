رسامني اجتمع مع لجنة المراقبين الجويين لبحث واقع الملاحة الجوية

عقد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، في مكتبه في الوزارة اليوم، اجتماعاً مع رئيس واداره مصلحه الملاحه الحويه وممثلين عن لجنة المراقبين الجويين، خُصّص لبحث واقع الملاحة الجوية وأوضاع ومطالب المراقبين الجويين والعاملين في المصلحه.