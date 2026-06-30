استقبالات العماد قائد الجيش

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه – اليرزة الوزير والنائب السابق طلال أرسلان، ثم النائب نقولا الصحناوي، وخلال هذَين اللقاءين جرى عرض التطورات الراهنة.



وقد ثمّنا تضحيات المؤسسة العسكرية، مُعربَين عن تقديرهما للدور الذي يؤديه الجيش في الحفاظ على الاستقرار الداخلي في ظل التحديات الراهنة.