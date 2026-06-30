الحصيلة التراكمية للعدوان: 4278 شهيدا و12196 جريحا

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ 2 آذار حتى 30 حزيران باتت كالتالي: 4278 شهيدا و12196 جريحا.