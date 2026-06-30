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وزيرة الشؤون الاجتماعية استقبلت السفير السعودي... وهذا ما جرى بحثه

أخبار لبنان
2026-06-30 | 10:34
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وزيرة الشؤون الاجتماعية استقبلت السفير السعودي... وهذا ما جرى بحثه
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وزيرة الشؤون الاجتماعية استقبلت السفير السعودي... وهذا ما جرى بحثه

استقبلت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، في مقر الوزارة، سفير المملكة العربية السعودية الدى لبنان فهد بن عبد الرحمن الدوسري، في زيارة تعارف.

وخلال اللقاء، جرى عرض الأوضاع العامة في لبنان، ولا سيما في ظل التحديات الاجتماعية والإنسانية الراهنة، إضافةً إلى الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية للاستجابة لاحتياجات الفئات الأكثر تضرراً، ودعم النازحين والعائلات الهشّة، ومواكبة مسارات العودة والتعافي.

كما تم البحث في الدعم الذي تقدّمه المملكة العربية السعودية للبنان، ولا سيما في المجال الإنساني وأهمية استمرار التعاون والتنسيق بما يساهم في تخفيف الأعباء عن اللبنانيين وتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على الاستجابة.

وأكدت الوزيرة السيد تقديرها لمواقف المملكة العربية السعودية الداعمة للبنان وشعبه، مشددةً على "أهمية الشراكة العربية في هذه المرحلة الدقيقة، وعلى الدور الذي يمكن أن تؤديه المملكة في دعم الاستقرار الاجتماعي والإنساني في لبنان".

أخبار لبنان

لبنان

حنين السيد

السعودية

فهد بن عبد الرحمن الدوسري

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