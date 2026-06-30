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نتنياهو من جنوب لبنان: سنبقى هنا ما دام حزب الله "يشكل تهديدا"
أخبار لبنان
2026-06-30 | 12:04
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نتنياهو من جنوب لبنان: سنبقى هنا ما دام حزب الله "يشكل تهديدا"
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من جنوب لبنان أن قواته ستبقى هناك ما دام حزب الله "يشكل تهديدا".
وقال نتنياهو وفق بيان صادر عن مكتبه: "موقفنا واضح: لن نغادر جنوب لبنان حتى يزول التهديد. وما دام حزب الله موجودا هنا ومسلحا ويهددنا، فسنبقى هنا".
وخاطب جنوده قائلا: "بفضل ما تقومون به، يعترف لبنان بإسرائيل، وتعترف إسرائيل بلبنان، ونقول لإيران ولحزب الله: غادرا هذا المكان، فلم يعد لكما مكان هنا ... هناك دولتان تتمتعان بالسيادة تريدان العيش بسلام".
أخبار لبنان
نتنياهو
جنوب لبنان
إسرائيل
حزب الله
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