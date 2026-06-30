مرقباوي ووفد من نقابة الصيادلة بحث مع سلام جعالة الصيدلي ومكافحة الأدوية المهربة وتأمين حماية الصيدليات

زار نقيب صيادلة لبنان عبد الرحمن مرقباوي على رأس وفد كبير من النقابة رئيس الحكومة نواف سلام في السراي الحكومي حيث جرى البحث في أوضاع الصيادلة والتحديات التي تواجه القطاع.



وخلال اللقاء، عرض مرقباوي مطالب النقابة وفي مقدمتها إعادة النظر بجعالة الصيدلي في ظل الأوضاع الاقتصادية التي أثرت على واقع الصيدلي وقدرته على الاستمرار في ظل الظروف الراهنة.



كما طالب بتشديد الإجراءات الأمنية لمواجهة الأدوية المهربة والمزورة وحماية الصيادلة من تداعيات التهريب والتزوير لما لذلك من انعكاسات على سلامة القطاع الصحي وصحة المواطنين.



وتناول البحث أيضاً ضرورة تأمين الحماية الأمنية للصيدليات ولا سيما الصيدليات التي تعمل ليلاً وعلى مدار الساعة بما يضمن حماية الصيادلة والعاملين فيها واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين.



من جهته، وعد الرئيس سلام بمتابعة هذه الملفات ودراسة المطالب المطروحة مع الوزارات المعنية.