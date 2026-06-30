مخزومي: إزالة الخيم بشكل نهائي من واجهة بيروت البحرية تؤكد جدية الدولة في تطبيق القانون وحماية الأملاك العامة

توجه النائب فؤاد مخزومي بالشكر إلى الحكومة ومحافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود وبلدية بيروت ووزارة الداخلية وكل الجهات المعنية على إزالة الخيم بشكل نهائي من واجهة بيروت البحرية، معتبرا أنها "خطوة تعكس ثقة المواطنين بقدرة الدولة على إدارة الملفات الوطنية بحزم ومسؤولية، وتؤكد جدية الدولة في تطبيق القانون وحماية الأملاك العامة".



وقال عبر "إكس": "إنّ ما تحقق اليوم يشكل استكمالاً للمسار القائم على معالجة هذا الملف ضمن إطار الدولة، وبخطة واضحة ومنظمة، بعيداً عن الفوضى أو الاستنسابية. وأجدد التأكيد أن حماية هوية بيروت العمرانية والاقتصادية والسياحية، إلى جانب صون الحقوق الإنسانية، ليست أهدافاً متعارضة، بل مسؤوليات متكاملة تقع على عاتق الدولة ومؤسساتها".