مخزومي: إزالة الخيم بشكل نهائي من واجهة بيروت البحرية تؤكد جدية الدولة في تطبيق القانون وحماية الأملاك العامة

أتوجه بالشكر إلى الحكومة ومحافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود وبلدية بيروت ووزارة الداخلية وجميع الجهات المعنية على إزالة الخيم بشكل نهائي من واجهة بيروت البحرية، في خطوة تعكس ثقة المواطنين بقدرة الدولة على إدارة الملفات الوطنية بحزم ومسؤولية، وتؤكد جدية الدولة في تطبيق القانون… pic.twitter.com/MDAPHJWPue
— Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) June 30, 2026
أتوجه بالشكر إلى الحكومة ومحافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود وبلدية بيروت ووزارة الداخلية وجميع الجهات المعنية على إزالة الخيم بشكل نهائي من واجهة بيروت البحرية، في خطوة تعكس ثقة المواطنين بقدرة الدولة على إدارة الملفات الوطنية بحزم ومسؤولية، وتؤكد جدية الدولة في تطبيق القانون… pic.twitter.com/MDAPHJWPue