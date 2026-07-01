سفيرة الاتحاد الأوروبي بعد لقاء الرئيس عون: 3 مليارات يورو مساعدات للبنان منذ 2019 ودعم متواصل للدولة والجيش

أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان، ساندرا دي وال، عقب لقائها رئيس الجمهورية جوزاف عون، أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك وداعم للبنان، مشيرة إلى أنه يقدّم مع الدول الأعضاء أكثر من 70% من إجمالي المساعدات الدولية، بقيمة تقارب 3 مليارات يورو منذ عام 2019.



وأوضحت أن الأولوية الأوروبية تتمثل في دعم الدولة اللبنانية وتعزيز قدراتها ومؤسساتها في مختلف القطاعات، بما يشمل الأمن والتعليم والزراعة والمياه والخدمات.



وقالت إن الاتحاد الأوروبي خصّص منذ عام 2023 نحو 220 مليون يورو لدعم القطاع الأمني، من بينها 182 مليون يورو للجيش اللبناني، مؤكدة استمرار توسيع برامج الدعم خلال المرحلة المقبلة.