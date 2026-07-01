الطاقة: سحب مشروع قانون متعلق بالحقوق المكتسبة للمياه عن جدول مجلس الوزراء الخميس

أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة والمياه البيان الآتي أنه "بحكم تغيّبه بداعي السفر عن جلسة مجلس الوزراء تاريخ 2/7/2026، طالب وزير الطاقة والمياه جو الصدي من الأمانة العامة للمجلس سحب مشروع قانون متعلق بالحقوق المكتسبة للمياه وفق التعديلات المقترحة من مجلس شورى الدولة عن جدول الاعمال، على ان تتم مناقشته في مرحلة لاحقة".