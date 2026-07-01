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الإتحاد العماليّ العام... ندوة عن "الحق بالخدمات الصحية للجميع"

أخبار لبنان
2026-07-01 | 18:54
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الإتحاد العماليّ العام... ندوة عن "الحق بالخدمات الصحية للجميع"
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الإتحاد العماليّ العام... ندوة عن "الحق بالخدمات الصحية للجميع"

عقد الإتحاد العماليّ العام في لبنان بالتعاون مع الإتحاد الدوليّ للخدمات العامة المنطقة العربية، ندوة حول "الحق بالخدمات الصحية للجميع".

وحضر الندوة وزير الصحة ركان ناصر الدين ووزير العمل محمد حيدر ووزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد ورئيس لجنة العمل والصحة النيابية بلال عبد الله ورئيس لجنة الاقتصاد النيابية فريد البستاني.

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العام...

"الحق

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للجميع"

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