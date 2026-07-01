كاتس: الجيش الإسرائيليّ سيبقى في لبنان وسوريا وغزة لفترة غير محدودة

أكد وزير الدفاع الإسرائيليّ يسرائيل كاتس أنّ قواته ستبقى في "المناطق الأمنية" في لبنان وسوريا وغزة دون تحديد جدول زمني للانسحاب.



وقال كاتس خلال مراسم تأبينية للجنود الذي قتلوا في الحرب مع لبنان في العام 2006 "سيبقى الجيش الإسرائيلي في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة لفترة غير محدودة، من أجل حماية سكاننا وبلداتنا من العناصر الجهادية".



وشدد كاتس على عدم انسحابهم من المناطق "الأمنية".



وحذّر كاتس طهران مجددًا من أنها ستتعرض "بكل قوة" لضربات في حال هاجمت القوات الإسرائيلية التي تقاتل في لبنان.