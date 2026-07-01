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الرئيس عون نوّه بموقف الرئيس بري لدرء الفتنة: صيغة الاطار التي انبثقت عن مفاوضات واشنطن تحقق منطق الدولة وتحفظ حقوق لبنان
أخبار لبنان
2026-07-01 | 08:24
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الرئيس عون نوّه بموقف الرئيس بري لدرء الفتنة: صيغة الاطار التي انبثقت عن مفاوضات واشنطن تحقق منطق الدولة وتحفظ حقوق لبنان
أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ان" صيغة الاطار التي انبثقت عن مفاوضات واشنطن تحقق منطق الدولة من خلال البنود التي تضمنتها وهي تحفظ حقوق لبنان قضائياً وميدانياً ".
وقال الرئيس عون في خلال استقباله وفودا من نقابتي محامي بيروت والشمال والهيئات الاقتصادية: "لم نستسلم ولم نتنازل عن حقوقنا"، مشدد على ان" لبنان دولة ذات سيادة ويفاوض عن نفسه، وذهبنا الى خيار المفاوضات لانه افضل الممكن بعد فشل تجربة الحروب".
ونوه بموقف رئيس مجلس النواب نبيه بري لدرء الفتنة"، وقال:" جميعنا متفقون على ان الفتنة والمساس بالجيش ممنوعان".
واوضح انه "يحق للجنوبيين من كل الطوائف العيش بأمان وعدم دفع ثمن باهظ من قتل وتدمير ونزوح بين فترة وأخرى".
واكد رئيس الجمهورية "ألا صحة لما يشاع عن الرغبة في اقالة قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية"، مشيرا الى ان "دورهم اساسي في حفظ الامن وبسط سيادة الدولة".
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